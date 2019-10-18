"الهلال" يواجه ضمك للحفاظ على الصدارة.. و"الأهلي" يخشى مصيدة التعاون

في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تفتتح الجمعة مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات، للهلال أمام ضمك والأهلي في مواجهة التعاون والعدالة ضد الفتح.

العدالة - الفتح

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث يأمل العدالة في التقدم في الترتيب في حين يتمنى الفتحاويون كسر سلسلة النتائج السلبية بعد تغيير المدرب التونسي فتحي الجبال، وتعديل مسار الفريق والظفر بأول ثلاث نقاط.

في المقابل يأتي العدالة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط فيما يحتل الفتح المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الهلال - ضمك

تقام المباراة في تمام السادسة وخمس دقائق، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

يأمل الهلاليون مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والحفاظ على صدارة المسابقة في حين يسعى ضمك لتعديل نتائجه والابتعاد عن مؤخرة الدوري.

الهلال يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

يذكر أن الهلال تبرع بريع هذه المباراة لصالح أسرة لاعب الفريق ( الدولي - الراحل ) عبدالله الشريدة.

الأهلي - التعاون

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يسعى الأهلاويون لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة ومطاردة الهلال على المركز الأول.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة فيما يقبع التعاون في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للمدير الفني للأهلي "الوطني " صالح المحمدي، حيث يتسلم إدارة الفريق ( فنيا) السويسري "جروس" بعد هذه المباراة مباشرة.