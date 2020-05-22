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السماح لمؤذِّني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

من بعد الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد دون إقامتها

إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية؛ فقد أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، تعميماً لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

كما تضمن التعميم الصادر بهذا الشأن التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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السماح لمؤذِّني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت
سبق

إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية؛ فقد أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، تعميماً لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

كما تضمن التعميم الصادر بهذا الشأن التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
09:30 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:36 AM

السماح لمؤذِّني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

من بعد الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد دون إقامتها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
25
44,277

إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية؛ فقد أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، تعميماً لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

كما تضمن التعميم الصادر بهذا الشأن التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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