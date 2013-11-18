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تزامنًا مع الاختبارات.. استشاري يحذّر الطلاب من الإفراط في الكافيين والغازيات والطاقة

"حسين" نصح بضرورة تناول السوائل الصحية والعصائر الطازجة والمياه الطبيعية

تزامنًا مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، حذّر الطبيب المختص في الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، الطلاب والطالبات من زيادة استهلاك مشروبات الكافيين والغازيات؛ لانعكاساتها غير الصحية على الجسم؛ مبينًا أن بعض الطلاب والطالبات أمام الاختبارات يُفرِطون في استهلاك هذه المشروبات بدافع السهر للمذاكرة إلى أوقات متأخرة؛ فيما تنعكس النتائج نهارًا باستمرار الشعور بالنعاس والخمول وآلام مختلفة في الجسد.

وقال "حسين": إن القهوة والشاي يحتويان على الكافيين، وزيادة هذا العنصر في الجسم له تأثير عكسي؛ فالكافيين يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالين، ويؤدي إلى شعور الجسم بالتوتر والعصبية، كما أن هناك آثارًا منشطة على الجسم تنتج عن الكافيين، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة انتباه الحواس، ويمكن أن تتحد لإنتاج الشعور بالقلق الشديد عند البعض، كما يزيد الكافيين من الحاجة إلى التبول؛ لأنه يزيد من تدفق الدم عبر الكلى ويمدد الأوعية الدموية؛ مما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول.

ولفت إلى أن المشروبات الغازية تُصنع من أربعة مكونات هي: (الماء، وغاز ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت الضغط في الماء، ومادة تحلية كالسكر أو شراب الفركتوز أو الأسبارتام، بالإضافة لملونات ونكهات)، وبمجرد تناول علبة المشروب الغازي فإن الجسم يستقبل كمية كبيرة من السكر، وهذه الكمية ترفع من مستوى السكر في الدم؛ مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين، وبعد مرور ساعة يتم امتصاص الكافيين كليًّا، وبعدها يقوم الجسم بإفراز الدوبامين؛ مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة؛ لذا نجد أن بعض الأشخاص يندفعون وراء هذه المشروبات يوميًّا، ولكن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه عندما يتحد حامض الفوسفوريك مع الكالسيوم والزنك والماغنسيوم في الأمعاء؛ يسبب ذلك خسارة الكالسيوم والماغنسيوم والزنك التي كان مقررًا أن تتجه للعظام؛ مما يؤدي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام إلى الإصابة بهشاشة العظام، وبعد ذلك يزول شعور السعادة ويتبدل بالخمول والكسل وانخفاض السكر في الدم.

وأوضح "حسين" أن هناك أضرارًا أخرى للمشروبات الغازية، منها تأثيرها على الأملاح المعدنية المفيدة في الأطعمة، كما أن احتواءها على كمية كبيرة من حمض الفوسفوريك، يتسبب في حدوث التهابات في المعدة، وتؤثر أيضًا على نسبة الكالسيوم الموجودة في العظام، كما تقلل من قدرة الجهاز المناعي في الجسم؛ مما يزيد من نسبة الإصابة بالعدوى.

وقال إن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد عديدة، أهمها الكافيين، وزيادة نسبته عن المسموح به، قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية بالجسم والصحة، وأبرز هذه المضار الصحية يكمن في أن هذه المادة المنبهة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة حدة الشعور بالقلق وغيرها من الأضرار الصحية، كما تؤدي إلى ارتفاع في نِسَب السكر في الدم، وتزيد من حدة مشكلات النوم، كما أنها قد تسبب الشعور بآلام الرأس، وتسمم الكافيين؛ لذا يُنصح الجميع بتجنب تناول مثل هذه المشروبات.

ونصح الدكتور "حسين" بضرورة تناول السوائل الصحية، ومنها العصائر الطازجة والماء، وتجنب عصائر المعلبات؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة.. وأهم نصيحة هي تجنب مشروبات الكافيين نهائيًّا قبل النوم؛ لأن ذلك قد يجعل الفرد في حالة توتر وقلق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامنًا مع الاختبارات.. استشاري يحذّر الطلاب من الإفراط في الكافيين والغازيات والطاقة
سبق

تزامنًا مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، حذّر الطبيب المختص في الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، الطلاب والطالبات من زيادة استهلاك مشروبات الكافيين والغازيات؛ لانعكاساتها غير الصحية على الجسم؛ مبينًا أن بعض الطلاب والطالبات أمام الاختبارات يُفرِطون في استهلاك هذه المشروبات بدافع السهر للمذاكرة إلى أوقات متأخرة؛ فيما تنعكس النتائج نهارًا باستمرار الشعور بالنعاس والخمول وآلام مختلفة في الجسد.

وقال "حسين": إن القهوة والشاي يحتويان على الكافيين، وزيادة هذا العنصر في الجسم له تأثير عكسي؛ فالكافيين يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالين، ويؤدي إلى شعور الجسم بالتوتر والعصبية، كما أن هناك آثارًا منشطة على الجسم تنتج عن الكافيين، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة انتباه الحواس، ويمكن أن تتحد لإنتاج الشعور بالقلق الشديد عند البعض، كما يزيد الكافيين من الحاجة إلى التبول؛ لأنه يزيد من تدفق الدم عبر الكلى ويمدد الأوعية الدموية؛ مما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول.

ولفت إلى أن المشروبات الغازية تُصنع من أربعة مكونات هي: (الماء، وغاز ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت الضغط في الماء، ومادة تحلية كالسكر أو شراب الفركتوز أو الأسبارتام، بالإضافة لملونات ونكهات)، وبمجرد تناول علبة المشروب الغازي فإن الجسم يستقبل كمية كبيرة من السكر، وهذه الكمية ترفع من مستوى السكر في الدم؛ مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين، وبعد مرور ساعة يتم امتصاص الكافيين كليًّا، وبعدها يقوم الجسم بإفراز الدوبامين؛ مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة؛ لذا نجد أن بعض الأشخاص يندفعون وراء هذه المشروبات يوميًّا، ولكن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه عندما يتحد حامض الفوسفوريك مع الكالسيوم والزنك والماغنسيوم في الأمعاء؛ يسبب ذلك خسارة الكالسيوم والماغنسيوم والزنك التي كان مقررًا أن تتجه للعظام؛ مما يؤدي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام إلى الإصابة بهشاشة العظام، وبعد ذلك يزول شعور السعادة ويتبدل بالخمول والكسل وانخفاض السكر في الدم.

وأوضح "حسين" أن هناك أضرارًا أخرى للمشروبات الغازية، منها تأثيرها على الأملاح المعدنية المفيدة في الأطعمة، كما أن احتواءها على كمية كبيرة من حمض الفوسفوريك، يتسبب في حدوث التهابات في المعدة، وتؤثر أيضًا على نسبة الكالسيوم الموجودة في العظام، كما تقلل من قدرة الجهاز المناعي في الجسم؛ مما يزيد من نسبة الإصابة بالعدوى.

وقال إن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد عديدة، أهمها الكافيين، وزيادة نسبته عن المسموح به، قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية بالجسم والصحة، وأبرز هذه المضار الصحية يكمن في أن هذه المادة المنبهة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة حدة الشعور بالقلق وغيرها من الأضرار الصحية، كما تؤدي إلى ارتفاع في نِسَب السكر في الدم، وتزيد من حدة مشكلات النوم، كما أنها قد تسبب الشعور بآلام الرأس، وتسمم الكافيين؛ لذا يُنصح الجميع بتجنب تناول مثل هذه المشروبات.

ونصح الدكتور "حسين" بضرورة تناول السوائل الصحية، ومنها العصائر الطازجة والماء، وتجنب عصائر المعلبات؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة.. وأهم نصيحة هي تجنب مشروبات الكافيين نهائيًّا قبل النوم؛ لأن ذلك قد يجعل الفرد في حالة توتر وقلق.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:10 AM

تزامنًا مع الاختبارات.. استشاري يحذّر الطلاب من الإفراط في الكافيين والغازيات والطاقة

"حسين" نصح بضرورة تناول السوائل الصحية والعصائر الطازجة والمياه الطبيعية

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عبدالله الراجحي - جدة
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تزامنًا مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، حذّر الطبيب المختص في الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، الطلاب والطالبات من زيادة استهلاك مشروبات الكافيين والغازيات؛ لانعكاساتها غير الصحية على الجسم؛ مبينًا أن بعض الطلاب والطالبات أمام الاختبارات يُفرِطون في استهلاك هذه المشروبات بدافع السهر للمذاكرة إلى أوقات متأخرة؛ فيما تنعكس النتائج نهارًا باستمرار الشعور بالنعاس والخمول وآلام مختلفة في الجسد.

وقال "حسين": إن القهوة والشاي يحتويان على الكافيين، وزيادة هذا العنصر في الجسم له تأثير عكسي؛ فالكافيين يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالين، ويؤدي إلى شعور الجسم بالتوتر والعصبية، كما أن هناك آثارًا منشطة على الجسم تنتج عن الكافيين، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة انتباه الحواس، ويمكن أن تتحد لإنتاج الشعور بالقلق الشديد عند البعض، كما يزيد الكافيين من الحاجة إلى التبول؛ لأنه يزيد من تدفق الدم عبر الكلى ويمدد الأوعية الدموية؛ مما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول.

ولفت إلى أن المشروبات الغازية تُصنع من أربعة مكونات هي: (الماء، وغاز ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت الضغط في الماء، ومادة تحلية كالسكر أو شراب الفركتوز أو الأسبارتام، بالإضافة لملونات ونكهات)، وبمجرد تناول علبة المشروب الغازي فإن الجسم يستقبل كمية كبيرة من السكر، وهذه الكمية ترفع من مستوى السكر في الدم؛ مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين، وبعد مرور ساعة يتم امتصاص الكافيين كليًّا، وبعدها يقوم الجسم بإفراز الدوبامين؛ مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة؛ لذا نجد أن بعض الأشخاص يندفعون وراء هذه المشروبات يوميًّا، ولكن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه عندما يتحد حامض الفوسفوريك مع الكالسيوم والزنك والماغنسيوم في الأمعاء؛ يسبب ذلك خسارة الكالسيوم والماغنسيوم والزنك التي كان مقررًا أن تتجه للعظام؛ مما يؤدي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام إلى الإصابة بهشاشة العظام، وبعد ذلك يزول شعور السعادة ويتبدل بالخمول والكسل وانخفاض السكر في الدم.

وأوضح "حسين" أن هناك أضرارًا أخرى للمشروبات الغازية، منها تأثيرها على الأملاح المعدنية المفيدة في الأطعمة، كما أن احتواءها على كمية كبيرة من حمض الفوسفوريك، يتسبب في حدوث التهابات في المعدة، وتؤثر أيضًا على نسبة الكالسيوم الموجودة في العظام، كما تقلل من قدرة الجهاز المناعي في الجسم؛ مما يزيد من نسبة الإصابة بالعدوى.

وقال إن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد عديدة، أهمها الكافيين، وزيادة نسبته عن المسموح به، قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية بالجسم والصحة، وأبرز هذه المضار الصحية يكمن في أن هذه المادة المنبهة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة حدة الشعور بالقلق وغيرها من الأضرار الصحية، كما تؤدي إلى ارتفاع في نِسَب السكر في الدم، وتزيد من حدة مشكلات النوم، كما أنها قد تسبب الشعور بآلام الرأس، وتسمم الكافيين؛ لذا يُنصح الجميع بتجنب تناول مثل هذه المشروبات.

ونصح الدكتور "حسين" بضرورة تناول السوائل الصحية، ومنها العصائر الطازجة والماء، وتجنب عصائر المعلبات؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة.. وأهم نصيحة هي تجنب مشروبات الكافيين نهائيًّا قبل النوم؛ لأن ذلك قد يجعل الفرد في حالة توتر وقلق.

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