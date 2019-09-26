شاهد.. سفارة المملكة لدى تركمانستان تحتفل باليوم الوطني الـ89

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركمانستان، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89. وكان في مقدمة المُهَنّئين: صاحب رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، والسفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية. وقال سفير المملكة بتركمانستان السفير خالد بن فيصل السحلي: يسرني بهذه المناسبة الغالية أن أحتفل بذكرى اليوم الوطني (التاسع والثمانين) لبلادي المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم جميعًا، وأشكركم على حضوركم. وأضاف "السحلي" أن المملكة العربية السعودية تحتفل هذا العام باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"؛ حيث جاء ذلك استلهامًا من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ ألا وهي "همة السعوديين مثل جبل طويق"، وهو أحد الجبال الشامخة في المملكة، ولن تنكسر إلا إذا انهدّ هذا الجبل وتساوى بالأرض؛ فهي إشارة لقوة وتماسك الشعب حول قيادته لتنمية الوطن ومستقبله. ونوّه بما في هذه المقولة من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنمية والنهضة؛ لافتًا إلى أن هذه السنة هي سنة العمل والجهود؛ حيث تُحقق المملكة الكثير من الإصلاحات الداخلية والإنجازات التنموية في كل المجالات، وسوف يقام هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات على نطاق واسع داخل وخارج المملكة؛ لإحياء ذكرى هذا اليوم الغالي علينا جميعًا. واختتم "السحلي" حديثه بقوله: إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتشهد تطورًا مستمرًا في جميع المجالات؛ فالمملكة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال تركمانستان، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها في عام 1992م، وافتتحت السفارة كأول سفارة عربية في عشق أباد عام 1997م. وتابع: كما تعلمون فإن أول زيارة خارجية رسمية للرئيس قربان قولي بردي محمدوف بعد توليه الحكم، كانت إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل عام 2007م. وتم التوقيع خلالها على الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين. وهناك الزيارة الرسمية التاريخية الثانية للرئيس التركماني للمملكة في مايو عام 2016م؛ حيث تم التوقيع خلالها على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبناءً عليها ازدادت العلاقات الثنائية بين البلدين.

شاهد.. سفارة المملكة لدى تركمانستان تحتفل باليوم الوطني الـ89 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-26 أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركمانستان، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89.

وكان في مقدمة المُهَنّئين: صاحب رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، والسفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وقال سفير المملكة بتركمانستان السفير خالد بن فيصل السحلي: يسرني بهذه المناسبة الغالية أن أحتفل بذكرى اليوم الوطني (التاسع والثمانين) لبلادي المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم جميعًا، وأشكركم على حضوركم.

وأضاف "السحلي" أن المملكة العربية السعودية تحتفل هذا العام باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"؛ حيث جاء ذلك استلهامًا من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ ألا وهي "همة السعوديين مثل جبل طويق"، وهو أحد الجبال الشامخة في المملكة، ولن تنكسر إلا إذا انهدّ هذا الجبل وتساوى بالأرض؛ فهي إشارة لقوة وتماسك الشعب حول قيادته لتنمية الوطن ومستقبله.

ونوّه بما في هذه المقولة من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنمية والنهضة؛ لافتًا إلى أن هذه السنة هي سنة العمل والجهود؛ حيث تُحقق المملكة الكثير من الإصلاحات الداخلية والإنجازات التنموية في كل المجالات، وسوف يقام هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات على نطاق واسع داخل وخارج المملكة؛ لإحياء ذكرى هذا اليوم الغالي علينا جميعًا.

واختتم "السحلي" حديثه بقوله: إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتشهد تطورًا مستمرًا في جميع المجالات؛ فالمملكة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال تركمانستان، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها في عام 1992م، وافتتحت السفارة كأول سفارة عربية في عشق أباد عام 1997م.

وتابع: كما تعلمون فإن أول زيارة خارجية رسمية للرئيس قربان قولي بردي محمدوف بعد توليه الحكم، كانت إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل عام 2007م. وتم التوقيع خلالها على الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين. وهناك الزيارة الرسمية التاريخية الثانية للرئيس التركماني للمملكة في مايو عام 2016م؛ حيث تم التوقيع خلالها على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبناءً عليها ازدادت العلاقات الثنائية بين البلدين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 12:55 PM

شاهد.. سفارة المملكة لدى تركمانستان تحتفل باليوم الوطني الـ89 "السحلي": العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك





A A A





1 مشاركة

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركمانستان، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89.

وكان في مقدمة المُهَنّئين: صاحب رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، والسفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وقال سفير المملكة بتركمانستان السفير خالد بن فيصل السحلي: يسرني بهذه المناسبة الغالية أن أحتفل بذكرى اليوم الوطني (التاسع والثمانين) لبلادي المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم جميعًا، وأشكركم على حضوركم.

وأضاف "السحلي" أن المملكة العربية السعودية تحتفل هذا العام باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"؛ حيث جاء ذلك استلهامًا من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ ألا وهي "همة السعوديين مثل جبل طويق"، وهو أحد الجبال الشامخة في المملكة، ولن تنكسر إلا إذا انهدّ هذا الجبل وتساوى بالأرض؛ فهي إشارة لقوة وتماسك الشعب حول قيادته لتنمية الوطن ومستقبله.

ونوّه بما في هذه المقولة من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنمية والنهضة؛ لافتًا إلى أن هذه السنة هي سنة العمل والجهود؛ حيث تُحقق المملكة الكثير من الإصلاحات الداخلية والإنجازات التنموية في كل المجالات، وسوف يقام هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات على نطاق واسع داخل وخارج المملكة؛ لإحياء ذكرى هذا اليوم الغالي علينا جميعًا.

واختتم "السحلي" حديثه بقوله: إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتشهد تطورًا مستمرًا في جميع المجالات؛ فالمملكة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال تركمانستان، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها في عام 1992م، وافتتحت السفارة كأول سفارة عربية في عشق أباد عام 1997م.

وتابع: كما تعلمون فإن أول زيارة خارجية رسمية للرئيس قربان قولي بردي محمدوف بعد توليه الحكم، كانت إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل عام 2007م. وتم التوقيع خلالها على الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين. وهناك الزيارة الرسمية التاريخية الثانية للرئيس التركماني للمملكة في مايو عام 2016م؛ حيث تم التوقيع خلالها على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبناءً عليها ازدادت العلاقات الثنائية بين البلدين.