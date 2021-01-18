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أبناء "العصيمي" يشكرون الملك سلمان وولي العهد لمواساتهما في وفاة والدهم

رفع أبناء الفقيد الشاعر مستور العصيمي "تركي" و"عبدالله" و"سلطان" وجميع الأسرة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تلقوه من برقية تعزية في وفاة والدهم رحمه الله.

وقالوا: "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو والأمراء والمعالي الوزراء ومشايخ القبائل والشعراء والمجتمع السعودي والخليجي على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".

وقال أبناء مستور العصيمي: إن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة، تمثِّل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب ومشاركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لأبنائهم المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف "العصيمي": هذه اللفتة الحانية من قيادتنا الحكيمة، كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة، داعياً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يغفر لوالده ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

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أبناء "العصيمي" يشكرون الملك سلمان وولي العهد لمواساتهما في وفاة والدهم
سبق

رفع أبناء الفقيد الشاعر مستور العصيمي "تركي" و"عبدالله" و"سلطان" وجميع الأسرة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تلقوه من برقية تعزية في وفاة والدهم رحمه الله.

وقالوا: "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو والأمراء والمعالي الوزراء ومشايخ القبائل والشعراء والمجتمع السعودي والخليجي على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".

وقال أبناء مستور العصيمي: إن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة، تمثِّل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب ومشاركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لأبنائهم المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف "العصيمي": هذه اللفتة الحانية من قيادتنا الحكيمة، كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة، داعياً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يغفر لوالده ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:56 PM

أبناء "العصيمي" يشكرون الملك سلمان وولي العهد لمواساتهما في وفاة والدهم

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هادي العصيمي - الرياض
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رفع أبناء الفقيد الشاعر مستور العصيمي "تركي" و"عبدالله" و"سلطان" وجميع الأسرة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تلقوه من برقية تعزية في وفاة والدهم رحمه الله.

وقالوا: "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو والأمراء والمعالي الوزراء ومشايخ القبائل والشعراء والمجتمع السعودي والخليجي على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".

وقال أبناء مستور العصيمي: إن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة، تمثِّل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب ومشاركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لأبنائهم المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف "العصيمي": هذه اللفتة الحانية من قيادتنا الحكيمة، كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة، داعياً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يغفر لوالده ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

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