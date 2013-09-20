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"داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد

زعم حصيلة غير صحيحة للضحايا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.

وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"

من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد
سبق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.

وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"

من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
09:52 PM

"داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد

زعم حصيلة غير صحيحة للضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.

وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"

من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.

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