مجلس سيادي يحكم السودان لـ 39 شهراً .. هنا الاختصاص والصلاحيات

اليوم التوقيع النهائي لوثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم المرحلة الانتقالية

بحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية حيث يشهد السودان تولي المجلس السيادي الإشراف على المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً.

ويتشكّل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير؛ وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تتضمن اختصاصات المجلس السيادي -حسب الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء، اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

كما تشمل الاختصاصات، الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي، الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قِبل مجلس الوزراء واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وبحسب الجدول الزمني، فإن غداً الأحد، سيشهد حل المجلس العسكري وتعيين المجلس السيادي، ثم في 19 من أغسطس، يؤدي أعضاء المجلس السيادي القَسَم أمام رئيس القضاء، وفي اليوم نفسه يكون أول اجتماع للمجلس.

وفي 20 من أغسطس، يعيّن رئيس مجلس الوزراء السوداني، وفي اليوم التالي يؤدي القَسَم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.