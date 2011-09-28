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أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"

قال لهم: أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها التي تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنزله، الأحد، عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"، الذين قدِموا للسلام على أمير المنطقة والشكر على ما قدمه خلال سنوات عمله نائباً لأمير منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على ما يحملونه من مشاعر غالية ونبيلة، مبيناً أن الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء وأن ما قدم لهذا الوطن لا يستوفي حقه علينا كمواطنين ومسؤولين.

وقال أمير الرياض: "أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها ولها جوها ولها عبيرها ولها رائحتها وألوانها الزاكية التي فعلاً تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها".

وأضاف: "ما نشاهده الآن في وسائل الإعلام من كثرة الزوار والمصطافين يجعلنا نفخر باعتزاز أن وطننا يزخر بالكثير من الأمور الجاذبة، وعسير جذبت هذه الأعداد الكبيرة من خلال تكامل جهود الدولة وتنظيماتها وتعاون الأهالي وترحيبهم بالزوار مما كان له دور كبير في ذلك.. وأهل عسير يحبون عسير محبة متكاملة ضمن منظومة الوطن ككل".

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى مرحلة توليه نائب أمير منطقة عسير والاستفادة من خبرات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - أمير منطقة عسير آنذاك - منوهاً سموه بالاستفادة كذلك من آراء الأهالي في المنطقة بكل صدق وأمانة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في كل وقت.

من جهتهم، عبر أهالي منطقة عسير عن الشكر والعرفان الجزيل للأمير فيصل بن بندر على الجهود التي بذلها في منطقة عسير وساهمت في تنمية وازدهار المنطقة.

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أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنزله، الأحد، عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"، الذين قدِموا للسلام على أمير المنطقة والشكر على ما قدمه خلال سنوات عمله نائباً لأمير منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على ما يحملونه من مشاعر غالية ونبيلة، مبيناً أن الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء وأن ما قدم لهذا الوطن لا يستوفي حقه علينا كمواطنين ومسؤولين.

وقال أمير الرياض: "أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها ولها جوها ولها عبيرها ولها رائحتها وألوانها الزاكية التي فعلاً تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها".

وأضاف: "ما نشاهده الآن في وسائل الإعلام من كثرة الزوار والمصطافين يجعلنا نفخر باعتزاز أن وطننا يزخر بالكثير من الأمور الجاذبة، وعسير جذبت هذه الأعداد الكبيرة من خلال تكامل جهود الدولة وتنظيماتها وتعاون الأهالي وترحيبهم بالزوار مما كان له دور كبير في ذلك.. وأهل عسير يحبون عسير محبة متكاملة ضمن منظومة الوطن ككل".

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى مرحلة توليه نائب أمير منطقة عسير والاستفادة من خبرات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - أمير منطقة عسير آنذاك - منوهاً سموه بالاستفادة كذلك من آراء الأهالي في المنطقة بكل صدق وأمانة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في كل وقت.

من جهتهم، عبر أهالي منطقة عسير عن الشكر والعرفان الجزيل للأمير فيصل بن بندر على الجهود التي بذلها في منطقة عسير وساهمت في تنمية وازدهار المنطقة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:33 AM

أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"

قال لهم: أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها التي تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنزله، الأحد، عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة "أبها عطاء ووفاء"، الذين قدِموا للسلام على أمير المنطقة والشكر على ما قدمه خلال سنوات عمله نائباً لأمير منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على ما يحملونه من مشاعر غالية ونبيلة، مبيناً أن الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء وأن ما قدم لهذا الوطن لا يستوفي حقه علينا كمواطنين ومسؤولين.

وقال أمير الرياض: "أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها ولها جوها ولها عبيرها ولها رائحتها وألوانها الزاكية التي فعلاً تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها".

وأضاف: "ما نشاهده الآن في وسائل الإعلام من كثرة الزوار والمصطافين يجعلنا نفخر باعتزاز أن وطننا يزخر بالكثير من الأمور الجاذبة، وعسير جذبت هذه الأعداد الكبيرة من خلال تكامل جهود الدولة وتنظيماتها وتعاون الأهالي وترحيبهم بالزوار مما كان له دور كبير في ذلك.. وأهل عسير يحبون عسير محبة متكاملة ضمن منظومة الوطن ككل".

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى مرحلة توليه نائب أمير منطقة عسير والاستفادة من خبرات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - أمير منطقة عسير آنذاك - منوهاً سموه بالاستفادة كذلك من آراء الأهالي في المنطقة بكل صدق وأمانة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في كل وقت.

من جهتهم، عبر أهالي منطقة عسير عن الشكر والعرفان الجزيل للأمير فيصل بن بندر على الجهود التي بذلها في منطقة عسير وساهمت في تنمية وازدهار المنطقة.

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