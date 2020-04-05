الرياض وجدة تتساويان في عدد المتعافين من "كورونا".. و"المدينة" الأولى في الوفيات

مكة الثانية في عدد المصابين بين مدن المملكة

سجّلت مدينة الرياض ومحافظة جدة لكل منهما 123 حالة تعافٍ، حيث تصدرتا مدن المملكة في حالات التعافي من فيروس "كورونا" الجديد، وتلتهما مكة المكرمة بواقع 114 حالة تعافٍ حتى الآن.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في العاصمة الرياض منذ بداية المرض حتى الآن 588 حالة، و123 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة فيها 3 حالات.

وفي جدة، بلغ إجمالي الحالات النشطة 218 حالة، وتماثل فيها 123 حالة للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4 حالات.

واحتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد الإصابات والحالات النشطة بواقع 346 حالة نشطة وتماثل 114 حالة للشفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة 6 حالات.

وشهدت المدينة المنورة الأعلى في عدد الوفيات من بين مدن المملكة العربية السعودية بواقع 19 حالة وفاة منذ بدء تسجيل الإصابات بالفيروس، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 216 حالة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة، لافتاً إلى أنه من العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة البالغ 2385 حالة، 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة، ونسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.