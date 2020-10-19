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رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا"

أُلغيت قبل ساعات من موعدها المقرر بناء على قرار لجنة المنافسات

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية أمس الأحد تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ألكوركون وبونفيرادينا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قررت الرابطة إقامة المباراة التي كانت مقررة الأحد في موعد لاحق، لم يُحدد بعد، وقالت إن من جاءت نتائجهم إيجابية من لاعبي وإداريي ألكوركون دخلوا حجرًا صحيًّا.

واكتُشفت حالات الإصابة السبت، فيما أُلغيت المباراة قبل ساعات فقط من موعدها المقرر "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية"، وفق ما أعلنت الرابطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا"
سبق

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية أمس الأحد تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ألكوركون وبونفيرادينا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قررت الرابطة إقامة المباراة التي كانت مقررة الأحد في موعد لاحق، لم يُحدد بعد، وقالت إن من جاءت نتائجهم إيجابية من لاعبي وإداريي ألكوركون دخلوا حجرًا صحيًّا.

واكتُشفت حالات الإصابة السبت، فيما أُلغيت المباراة قبل ساعات فقط من موعدها المقرر "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية"، وفق ما أعلنت الرابطة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:44 AM

رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا"

أُلغيت قبل ساعات من موعدها المقرر بناء على قرار لجنة المنافسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية أمس الأحد تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ألكوركون وبونفيرادينا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قررت الرابطة إقامة المباراة التي كانت مقررة الأحد في موعد لاحق، لم يُحدد بعد، وقالت إن من جاءت نتائجهم إيجابية من لاعبي وإداريي ألكوركون دخلوا حجرًا صحيًّا.

واكتُشفت حالات الإصابة السبت، فيما أُلغيت المباراة قبل ساعات فقط من موعدها المقرر "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية"، وفق ما أعلنت الرابطة.

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