الجزائر.. السجن 12 عامًا لرئيسَيْ وزراء سابقَيْن في قضية فساد

الحكم على "حداد" بـ18 سنة

قضت محكمة جزائرية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن لمدة 18 عامًا في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضًا رئيسا وزراء ووزراء سابقون.

وأوضح المحامي خالد بورايو، وكيل "حداد"، أن رئيسَي الوزراء الأسبقَيْن عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، أُدينا بالسجن لمدة 12 سنة.

وأضاف أن المحكمة قضت بالسجن أربع سنوات لإخوة "حداد" الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وصدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابيًّا وهو في حالة فرار.

ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه؛ بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين، وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

وسبق أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس (آذار)، في قضية فساد أخرى مع رئيسَي الوزراء الأسبقين: أحمد أويحيى الذي دين بـ15 سنة، وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.