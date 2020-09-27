مزاد نادي الصقور يعلن تخصيص 5 فرق لخدمة الطواريح

توزعت على جميع مواقع طرح الصقور في جميع مناطق المملكة

أعلن نادي الصقور السعودي عن تخصيص 5 فرق لخدمة الطواريح الراغبين في المشاركة بمزاد نادي الصقور في نسخته الثانية الذي ينطلق يوم الجمعة القادم، ويستمر حتى 15 نوفمبر بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وتوزعت الفرق على جميع مواقع طرح الصقور في جميع مناطق المملكة.



وتبدأ رحلة الطاروح بالتواصل بعد الطرح مع فرق مزاد نادي الصقور السعودي الخمس والتوجه لأحد مقراتها، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.



وتأتي المرحلة التالية بتعبئة نموذج تسليم الصقر وتزويد الفريق بالبيانات المطلوبة لإنهاء إجراءات الحجوزات والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد، ومن ثم وصول الطاروح إلى مدينة الرياض، واستقباله من فريق المزاد لترتيب المواصلات ومقر السكن الخاص.



يتوجه بعدها الطاروح لمقر نادي الصقور السعودي بملهم لحضور المزاد، وتسجيله وإرشاده إلى الموقع المخصص في صالة المزاد، بعد انتهاء المزاد يتوجه إلى قسم المبيعات لإكمال إجراءات البيع والتوثيق.