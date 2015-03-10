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أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة

أكد أهمية دور الهيئة في توعية العاملين بالأنظمة والتعليمات

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان، بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بالمنطقة.

وتمنى للعقيد "الحجيلان" التوفيق، منوهًا بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، موضحًا أن ذلك جاء إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.

أمير الرياض مدير التحريات الإدارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان، بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بالمنطقة.

وتمنى للعقيد "الحجيلان" التوفيق، منوهًا بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، موضحًا أن ذلك جاء إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:53 PM

أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة

أكد أهمية دور الهيئة في توعية العاملين بالأنظمة والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان، بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بالمنطقة.

وتمنى للعقيد "الحجيلان" التوفيق، منوهًا بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، موضحًا أن ذلك جاء إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.

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