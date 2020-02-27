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بعد قرار الوزير.. وزارة العدل تعلن: عدد الموقفة خدماتهم صفر

إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية

أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم "صفر".

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" ليقتصر الأمر على "منع التعامل المالي" فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وصدر قرار الوزير في الرابع من جمادى الأولى، وأقرّ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية"، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.

وزارة العدل وليد بن محمد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار الوزير.. وزارة العدل تعلن: عدد الموقفة خدماتهم صفر
سبق

أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم "صفر".

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" ليقتصر الأمر على "منع التعامل المالي" فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وصدر قرار الوزير في الرابع من جمادى الأولى، وأقرّ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية"، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:19 PM

بعد قرار الوزير.. وزارة العدل تعلن: عدد الموقفة خدماتهم صفر

إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
6,258

أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم "صفر".

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" ليقتصر الأمر على "منع التعامل المالي" فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وصدر قرار الوزير في الرابع من جمادى الأولى، وأقرّ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية"، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.

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