"آل الشيخ" يفتتح معرض المصحف الشريف غدًا بمقر "الشؤون الإسلامية" بالرياض

يعرّف زواره على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم ويقدم مصاحف لكل زائر

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم غدٍ الخميس معرض المصحف الشريف الذي تنفذه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بمقر الوزارة بالرياض، ويستمر عشرة أيام متواصلة خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة والنصف مساءً.

ويهدف المعرض إلى تمكين زواره من الاطلاع على الجهود التي تقدمها المملكة في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، كما يستعرض لزواره وهم في سياراتهم عبر الشاشات الوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن الكريم، وآلية طباعة ونشر القرآن الكريم ومراحل الطباعة وملامح التطوير الشامل الذي شهده المجمع خلال العامين الماضيين.

كما يهدف المعرض إلى عرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، والهدف منها إيصال الرسالة إلى المسلمين وتقريبهم من القرآن الكريم.

ويشارك في المعرض عددٌ من المرشدين المؤهلين من أبناء الوزارة والذين سيتحدثون لزواره عن أركانه ومعروضاته، بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية ومصاحف لكل زائر، وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

يُقام المعرض بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية الذي يؤكد دائمًا أهمية إطلاع المجتمع بمختلف شرائحه على الجهود الكبيرة التي يقدمها ولاة الأمر في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم اتساقاً مع رسالة الشؤون الإسلامية في غرس القيم والانتماء للوطن وقيادته.