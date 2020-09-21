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ولادة ناجحة لسيدة في الأحساء تعاني مرضاً نادراً جداً

علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية

أجرى مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء ولادة ناجحة، في حالة نادرة عالمياً لسيدة وضعت مولودها الأول تعاني مرضاً نادراً جداً.

وكانت السيدة منذ ولادتها تعاني التدهور السريع والمفاجئ في حالتها الصحية، حيث تمّ تشخيصها من قِبل استشاري الغدد الصماء والسكري بمرض نادر يسمّى pseudohypoaldosteronism، حيث يحتاج المريض في مثل هذه الحالة إلى علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية، إضافة إلى متابعة دورية لمستوى الأملاح والغازات في الدم، مع استمرار متابعة الأطباء حالتها الصحية وصولاً إلى مرحلة الزواج وإنجاب طفلها الأول في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة، حيث تعـد هذه الحالة من الحالات النادرة عالمياً التي تتمكّن من الحمل والإنجاب في وجود هذا المرض النادر.

يُذكر أن الأطباء الذين تابعوا حالتها طوال هذه الأعوام الماضية والمكوّن بشكل كامل من فريق طبي سعودي، وُجدوا في أثناء الولادة لمتابعة حالتها الصحية.

مستشفى الولادة والأطفال الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولادة ناجحة لسيدة في الأحساء تعاني مرضاً نادراً جداً
سبق

أجرى مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء ولادة ناجحة، في حالة نادرة عالمياً لسيدة وضعت مولودها الأول تعاني مرضاً نادراً جداً.

وكانت السيدة منذ ولادتها تعاني التدهور السريع والمفاجئ في حالتها الصحية، حيث تمّ تشخيصها من قِبل استشاري الغدد الصماء والسكري بمرض نادر يسمّى pseudohypoaldosteronism، حيث يحتاج المريض في مثل هذه الحالة إلى علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية، إضافة إلى متابعة دورية لمستوى الأملاح والغازات في الدم، مع استمرار متابعة الأطباء حالتها الصحية وصولاً إلى مرحلة الزواج وإنجاب طفلها الأول في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة، حيث تعـد هذه الحالة من الحالات النادرة عالمياً التي تتمكّن من الحمل والإنجاب في وجود هذا المرض النادر.

يُذكر أن الأطباء الذين تابعوا حالتها طوال هذه الأعوام الماضية والمكوّن بشكل كامل من فريق طبي سعودي، وُجدوا في أثناء الولادة لمتابعة حالتها الصحية.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
12:26 PM

ولادة ناجحة لسيدة في الأحساء تعاني مرضاً نادراً جداً

علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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أجرى مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء ولادة ناجحة، في حالة نادرة عالمياً لسيدة وضعت مولودها الأول تعاني مرضاً نادراً جداً.

وكانت السيدة منذ ولادتها تعاني التدهور السريع والمفاجئ في حالتها الصحية، حيث تمّ تشخيصها من قِبل استشاري الغدد الصماء والسكري بمرض نادر يسمّى pseudohypoaldosteronism، حيث يحتاج المريض في مثل هذه الحالة إلى علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية، إضافة إلى متابعة دورية لمستوى الأملاح والغازات في الدم، مع استمرار متابعة الأطباء حالتها الصحية وصولاً إلى مرحلة الزواج وإنجاب طفلها الأول في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة، حيث تعـد هذه الحالة من الحالات النادرة عالمياً التي تتمكّن من الحمل والإنجاب في وجود هذا المرض النادر.

يُذكر أن الأطباء الذين تابعوا حالتها طوال هذه الأعوام الماضية والمكوّن بشكل كامل من فريق طبي سعودي، وُجدوا في أثناء الولادة لمتابعة حالتها الصحية.

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