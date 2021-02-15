النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة"

قصف تجمعات المليشيا بالمدفعية

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت.

وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها.

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة"
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت.

وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها.

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
08:05 PM

الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة"

قصف تجمعات المليشيا بالمدفعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
789

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت.

وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها.

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,283
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,700

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة