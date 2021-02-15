الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة"

قصف تجمعات المليشيا بالمدفعية

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت.

وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها.

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.