من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة
مندوب السعودية بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.
من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-13
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:50 PM
من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة
مندوب السعودية بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.