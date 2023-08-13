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من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة

مندوب السعودية بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.

المملكة العربية السعودية مؤتمر الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:50 PM

من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة

مندوب السعودية بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,971

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.

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