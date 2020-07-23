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رئيس جامعة جدة يطلق مبادرة "الجيل الرابع للتدريس والتعليم"

ترتكز على توظيف 3 أنماط تعليمية

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بمكتبه في الفيصلية؛ مبادرة الجيل الرابع من التعليم.

وتعد المبادرة إحدى مبادرات برنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم والموجه لطلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وترتكز على توظيف الأنماط التعليمية الثلاثة: التعليم الاعتيادي، والتعليم المدمج، والتعليم عن بعد لتحقيق أقصى مرونة ممكنة في العملية التعليمية وجعلها قادرة على مواجهة كل التغيرات المحتملة.

وأوضح "الحميدان" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى ضمن مشروع جامعة جدة الحديثة وبرنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم، والتي تمثل شكلًا جديدًا من أنماط التعليم الحديث وتتوافق مع رؤية الجامعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كأحد الأنماط التي تتبنّاها الجامعة ما بعد جائحة كورونا لرفع مستوى مخرجات الجامعة وقدراتها التنافسية.

وقال إن أثرها سيكون كبيرًا في رفع كفاءة وجودة التعليم الإلكتروني وتمكين الطلاب من تحصيل علمي عالٍ وساعات تواجد أقلّ في الجامعة تصل إلى "٣ أيام في الأسبوع"، وكذلك فيما يقدمه من حلول لأعضاء هيئة التدريس في خفض كثافة الهيئة التعليمية في التخصصات التقليدية.

وأضاف أن هذه المبادرة ستكون قابلة للتقييم طوال العام المقبل، وستطبق على كليتين وأربعة برامج لتحسين ظروف الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مميزة.

يذكر أن مبادرة الجيل الرابع من التعليم بالجامعة تسعى لتوفير نظام تعليمي حديث ومرن، ومقررات تفاعلية، وعدد من الأساليب التعليمية الجديدة في ظل وجود هيئة تعليمية مؤهلة وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمهارات الكوادر التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة جدة يطلق مبادرة "الجيل الرابع للتدريس والتعليم"
سبق

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بمكتبه في الفيصلية؛ مبادرة الجيل الرابع من التعليم.

وتعد المبادرة إحدى مبادرات برنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم والموجه لطلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وترتكز على توظيف الأنماط التعليمية الثلاثة: التعليم الاعتيادي، والتعليم المدمج، والتعليم عن بعد لتحقيق أقصى مرونة ممكنة في العملية التعليمية وجعلها قادرة على مواجهة كل التغيرات المحتملة.

وأوضح "الحميدان" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى ضمن مشروع جامعة جدة الحديثة وبرنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم، والتي تمثل شكلًا جديدًا من أنماط التعليم الحديث وتتوافق مع رؤية الجامعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كأحد الأنماط التي تتبنّاها الجامعة ما بعد جائحة كورونا لرفع مستوى مخرجات الجامعة وقدراتها التنافسية.

وقال إن أثرها سيكون كبيرًا في رفع كفاءة وجودة التعليم الإلكتروني وتمكين الطلاب من تحصيل علمي عالٍ وساعات تواجد أقلّ في الجامعة تصل إلى "٣ أيام في الأسبوع"، وكذلك فيما يقدمه من حلول لأعضاء هيئة التدريس في خفض كثافة الهيئة التعليمية في التخصصات التقليدية.

وأضاف أن هذه المبادرة ستكون قابلة للتقييم طوال العام المقبل، وستطبق على كليتين وأربعة برامج لتحسين ظروف الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مميزة.

يذكر أن مبادرة الجيل الرابع من التعليم بالجامعة تسعى لتوفير نظام تعليمي حديث ومرن، ومقررات تفاعلية، وعدد من الأساليب التعليمية الجديدة في ظل وجود هيئة تعليمية مؤهلة وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمهارات الكوادر التعليمية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
05:07 PM

رئيس جامعة جدة يطلق مبادرة "الجيل الرابع للتدريس والتعليم"

ترتكز على توظيف 3 أنماط تعليمية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بمكتبه في الفيصلية؛ مبادرة الجيل الرابع من التعليم.

وتعد المبادرة إحدى مبادرات برنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم والموجه لطلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وترتكز على توظيف الأنماط التعليمية الثلاثة: التعليم الاعتيادي، والتعليم المدمج، والتعليم عن بعد لتحقيق أقصى مرونة ممكنة في العملية التعليمية وجعلها قادرة على مواجهة كل التغيرات المحتملة.

وأوضح "الحميدان" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى ضمن مشروع جامعة جدة الحديثة وبرنامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم، والتي تمثل شكلًا جديدًا من أنماط التعليم الحديث وتتوافق مع رؤية الجامعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كأحد الأنماط التي تتبنّاها الجامعة ما بعد جائحة كورونا لرفع مستوى مخرجات الجامعة وقدراتها التنافسية.

وقال إن أثرها سيكون كبيرًا في رفع كفاءة وجودة التعليم الإلكتروني وتمكين الطلاب من تحصيل علمي عالٍ وساعات تواجد أقلّ في الجامعة تصل إلى "٣ أيام في الأسبوع"، وكذلك فيما يقدمه من حلول لأعضاء هيئة التدريس في خفض كثافة الهيئة التعليمية في التخصصات التقليدية.

وأضاف أن هذه المبادرة ستكون قابلة للتقييم طوال العام المقبل، وستطبق على كليتين وأربعة برامج لتحسين ظروف الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مميزة.

يذكر أن مبادرة الجيل الرابع من التعليم بالجامعة تسعى لتوفير نظام تعليمي حديث ومرن، ومقررات تفاعلية، وعدد من الأساليب التعليمية الجديدة في ظل وجود هيئة تعليمية مؤهلة وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمهارات الكوادر التعليمية.

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