إصدار الترجمة الإنجليزية للنظام البحري التجاري

من خلال شعبة الترجمة بهيئة خبراء مجلس الوزراء

أصدرت شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الترجمة الإنجليزية، للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 5/ 4/ 1440هـ .



وقال رئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد بن صالح الهدلق: الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي.



وأضاف "الهدلق": الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، حيث يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.