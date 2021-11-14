عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.. "الجنائية الدولية": سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبًا

"العبدالله" أكد أن أمر القبض عليه لم يتغير منذ 2001

‬سارعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان عن أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية، وذلك عقب تقديم الأخير لأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية، اليوم "الأحد".

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله: "سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 ولا يزال ساريًا حتى الآن"؛ وفقًا لقناة "ليبيا الأحرار".

وبين "العبد الله" أن المحكمة تمتنع عن التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لسيف الإسلام القذافي أمامها لم يتغير.