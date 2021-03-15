"الشؤون الإسلامية" بالرياض تتيح تقديم الملاحظات عن خدمات المساجد عبر "واتساب"

"السبيعي": مواكبة لرؤية الوزارة في توفير قنوات تواصل للرقي بالخدمة

خصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، خدمة تلقي المقترحات والملاحظات، عبر تطبيق الواتساب عبر رقم الاتصال 0114022152، في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله الواقعة في نطاق الفرع بالمنطقة.



من ناحيته، أوضح مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، أن الخدمة تأتي ضمن خدمات متواصلة يسعى الفرع لتحقيقها تماشياً مع توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يؤكد دائماً على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة .



وبين "السبيعي" أن المقترحات والملاحظات سوف يتم التعامل معها على الفور وعلى مدار الساعة وبكل سرية تامة، وبمتابعة شخصية من مساعد المدير العام، مؤكداً أهمية المصداقية في ضبطها ومراعاة الدقة في كتابة البلاغات، وأن تكون مدعمة بالصور.



ولفت مساعد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله السبيعي إلى أن المواطن والمقيم شريك أساس في التعاون مع الفرع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يصرف عن بلادنا وجميع بلاد العالم الوباء.