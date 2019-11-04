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رسمياً.. "تين كات" مدرباً لفريق الاتحاد حتى نهاية الموسم

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتمت مراسم توقيع العقد مع المدرب بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

يذكر أن إدارة النادي قدمت عدة عروض لمدربين قبل التوقيع مع تين كات كان آخرهم مدرب الميريا الإسباني بيدرو مانويل.

الاتحاد مدرب الاتحاد تين كات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. "تين كات" مدرباً لفريق الاتحاد حتى نهاية الموسم
سبق

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتمت مراسم توقيع العقد مع المدرب بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

يذكر أن إدارة النادي قدمت عدة عروض لمدربين قبل التوقيع مع تين كات كان آخرهم مدرب الميريا الإسباني بيدرو مانويل.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
07:35 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:57 PM

رسمياً.. "تين كات" مدرباً لفريق الاتحاد حتى نهاية الموسم

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
5
4,636

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتمت مراسم توقيع العقد مع المدرب بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

يذكر أن إدارة النادي قدمت عدة عروض لمدربين قبل التوقيع مع تين كات كان آخرهم مدرب الميريا الإسباني بيدرو مانويل.

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