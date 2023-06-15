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هل أنت مريض نفسي أو عقلي؟.. 10 أعراض متى اجتمعت فسارع إلى الطبيب

نشرها "التجمع الصحي بمكة" مزجياً نصائحه عبر استشاري الأعصاب "هوساوي"

نشر التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ عشرة أعراض قد تدل على وجود أمراض نفسية أو عقلية، ناصحاً من يعاني هذه الأعراض ولو بشكل بسيط عليه مراجعة الطبيب.

وفي سؤال عن كيفية التشخيص المبكر للأمراض العقلية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟ أجاب التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان الدكتور زهير هوساوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز؛ حيث جاءت الأعراض العشرة على النحو التالي:

إذا عانى المريض من الشعور بالحزن بصفة مستمرة دون وجود مسببات، وضعف القدرة على التركيز، وفرط التغيرات في الحالة المزاجية بين الفرح والحزن، والعزلة والابتعاد عن الأنشطة المعتادة، والتعب الشديد وانخفاض الطاقة ومشكلات النوم.. إلى جانب، عدم القدرة على مواجهة المشكلات والضغوط اليومية، وصعوبة الاستيعاب ومشكلات الفهم، وتغيرات في عادات الأكل، والغضب الشديد أو العدائية والعنف، والتفكير في الانتحار.

ودعا "هوساوي" من يعاني هذه الأعراض، ولو بشكل بسيط؛ أن يراجع الطبيب.

التجمع الصحي مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل أنت مريض نفسي أو عقلي؟.. 10 أعراض متى اجتمعت فسارع إلى الطبيب
سبق

نشر التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ عشرة أعراض قد تدل على وجود أمراض نفسية أو عقلية، ناصحاً من يعاني هذه الأعراض ولو بشكل بسيط عليه مراجعة الطبيب.

وفي سؤال عن كيفية التشخيص المبكر للأمراض العقلية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟ أجاب التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان الدكتور زهير هوساوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز؛ حيث جاءت الأعراض العشرة على النحو التالي:

إذا عانى المريض من الشعور بالحزن بصفة مستمرة دون وجود مسببات، وضعف القدرة على التركيز، وفرط التغيرات في الحالة المزاجية بين الفرح والحزن، والعزلة والابتعاد عن الأنشطة المعتادة، والتعب الشديد وانخفاض الطاقة ومشكلات النوم.. إلى جانب، عدم القدرة على مواجهة المشكلات والضغوط اليومية، وصعوبة الاستيعاب ومشكلات الفهم، وتغيرات في عادات الأكل، والغضب الشديد أو العدائية والعنف، والتفكير في الانتحار.

ودعا "هوساوي" من يعاني هذه الأعراض، ولو بشكل بسيط؛ أن يراجع الطبيب.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:18 PM

هل أنت مريض نفسي أو عقلي؟.. 10 أعراض متى اجتمعت فسارع إلى الطبيب

نشرها "التجمع الصحي بمكة" مزجياً نصائحه عبر استشاري الأعصاب "هوساوي"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,637

نشر التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ عشرة أعراض قد تدل على وجود أمراض نفسية أو عقلية، ناصحاً من يعاني هذه الأعراض ولو بشكل بسيط عليه مراجعة الطبيب.

وفي سؤال عن كيفية التشخيص المبكر للأمراض العقلية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟ أجاب التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان الدكتور زهير هوساوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز؛ حيث جاءت الأعراض العشرة على النحو التالي:

إذا عانى المريض من الشعور بالحزن بصفة مستمرة دون وجود مسببات، وضعف القدرة على التركيز، وفرط التغيرات في الحالة المزاجية بين الفرح والحزن، والعزلة والابتعاد عن الأنشطة المعتادة، والتعب الشديد وانخفاض الطاقة ومشكلات النوم.. إلى جانب، عدم القدرة على مواجهة المشكلات والضغوط اليومية، وصعوبة الاستيعاب ومشكلات الفهم، وتغيرات في عادات الأكل، والغضب الشديد أو العدائية والعنف، والتفكير في الانتحار.

ودعا "هوساوي" من يعاني هذه الأعراض، ولو بشكل بسيط؛ أن يراجع الطبيب.

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