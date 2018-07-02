النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

"مطار المؤسس" يُكَرّم الموظفين والقطاعات المساهمة في إنجاح موسم العمرة

"نور": استقبلنا وودعنا أكثر من 9 ملايين معتمر خلال 9 أشهر عبر 30 ألف رحلة

كرّمت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي "المؤسس"، اليوم الاثنين، منسوبي المطار والجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري 1439هـ، بحضور مدير عام المطار ومديري الإدارات الحكومية.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، في كلمته خلال الحفل، إلى ما تَحقق من نتائج إيجابية وكفاءة تشغيلية ونجاح مميز، تَمَثّل في استقبال وتوديع المطار لأكثر من 9 ملايين معتمر خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين تم نقلهم عبر 30 ألف رحلة جوية.

ولفت "نور" إلى أن ذروة تشغيل مغادرة المعتمرين كانت خلال العشر الأواخر من رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك؛ حيث سجل اليوم الثالث من شهر شوال مغادرة أكثر من 98 ألف مسافر عبر كامل صالات المطار؛ وهو ما يمثل كثافة تشغيل عالية للغاية، وتزامن ذلك أيضاً مع انطلاق التشغيل التجريبي للمطار الجديد (الصالة رقم 1) في منتصف شهر رمضان المبارك؛ حيث ساهمت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح التشغيل التجريبي، وتحقيق الانتقال السلس لعدد من الرحلات الجوية إلى صالة السفر الجديدة.

وأضاف: سجلت الإحصاءات الرسمية حتى يوم أمس، تشغيل 124 رحلة جوية في الصالة الجديدة، وبلغ عدد المسافرين أكثر من 13 ألف راكب ولله الحمد، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة؛ نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الحكومية والإدارات التشغيلية بالمطار، وتواجدهم على مدار الساعة، وحرصهم على تذليل كل الصعوبات، إلى جانب الانضباط العالي في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.

وتابع: هذا النجاح تحقق برغم النمو الكبير في عدد المعتمرين لهذا العام، والذي مثّل تحدياً من الجانب التشغيلي، في ظل الطاقة الاستيعابية المحدودة للمطار في الوقت الحالي؛ إلا أن تعاون فريق العمل من أبناء الوطن المخلصين ساهَمَ في تجاوز تلك التحديات بكل اقتدار ولله الحمد.

وأشار إلى أن المطار سيشهد نقلةً نوعيةً بعد التشغيل الكلي للصالة الجديدة، تتمثل في تقديم خدمات أفضل على نحو يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعيْ الطيران المدني والحج والعمرة؛ حيث وضعتهما ضِمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للوطن وأبنائه.

وفي ختام كلمته، قدّم "نور" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم لمطار المؤسس؛ معرباً عن تقديره للدعم غير المحدود من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، الذي وفّر كل الإمكانات للنجاح خلال هذا الموسم الاستثنائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطار المؤسس" يُكَرّم الموظفين والقطاعات المساهمة في إنجاح موسم العمرة
سبق

كرّمت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي "المؤسس"، اليوم الاثنين، منسوبي المطار والجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري 1439هـ، بحضور مدير عام المطار ومديري الإدارات الحكومية.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، في كلمته خلال الحفل، إلى ما تَحقق من نتائج إيجابية وكفاءة تشغيلية ونجاح مميز، تَمَثّل في استقبال وتوديع المطار لأكثر من 9 ملايين معتمر خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين تم نقلهم عبر 30 ألف رحلة جوية.

ولفت "نور" إلى أن ذروة تشغيل مغادرة المعتمرين كانت خلال العشر الأواخر من رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك؛ حيث سجل اليوم الثالث من شهر شوال مغادرة أكثر من 98 ألف مسافر عبر كامل صالات المطار؛ وهو ما يمثل كثافة تشغيل عالية للغاية، وتزامن ذلك أيضاً مع انطلاق التشغيل التجريبي للمطار الجديد (الصالة رقم 1) في منتصف شهر رمضان المبارك؛ حيث ساهمت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح التشغيل التجريبي، وتحقيق الانتقال السلس لعدد من الرحلات الجوية إلى صالة السفر الجديدة.

وأضاف: سجلت الإحصاءات الرسمية حتى يوم أمس، تشغيل 124 رحلة جوية في الصالة الجديدة، وبلغ عدد المسافرين أكثر من 13 ألف راكب ولله الحمد، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة؛ نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الحكومية والإدارات التشغيلية بالمطار، وتواجدهم على مدار الساعة، وحرصهم على تذليل كل الصعوبات، إلى جانب الانضباط العالي في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.

وتابع: هذا النجاح تحقق برغم النمو الكبير في عدد المعتمرين لهذا العام، والذي مثّل تحدياً من الجانب التشغيلي، في ظل الطاقة الاستيعابية المحدودة للمطار في الوقت الحالي؛ إلا أن تعاون فريق العمل من أبناء الوطن المخلصين ساهَمَ في تجاوز تلك التحديات بكل اقتدار ولله الحمد.

وأشار إلى أن المطار سيشهد نقلةً نوعيةً بعد التشغيل الكلي للصالة الجديدة، تتمثل في تقديم خدمات أفضل على نحو يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعيْ الطيران المدني والحج والعمرة؛ حيث وضعتهما ضِمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للوطن وأبنائه.

وفي ختام كلمته، قدّم "نور" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم لمطار المؤسس؛ معرباً عن تقديره للدعم غير المحدود من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، الذي وفّر كل الإمكانات للنجاح خلال هذا الموسم الاستثنائي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:17 PM

"مطار المؤسس" يُكَرّم الموظفين والقطاعات المساهمة في إنجاح موسم العمرة

"نور": استقبلنا وودعنا أكثر من 9 ملايين معتمر خلال 9 أشهر عبر 30 ألف رحلة

A A A
محمد حضاض - جدة
0
4,549

كرّمت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي "المؤسس"، اليوم الاثنين، منسوبي المطار والجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري 1439هـ، بحضور مدير عام المطار ومديري الإدارات الحكومية.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، في كلمته خلال الحفل، إلى ما تَحقق من نتائج إيجابية وكفاءة تشغيلية ونجاح مميز، تَمَثّل في استقبال وتوديع المطار لأكثر من 9 ملايين معتمر خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين تم نقلهم عبر 30 ألف رحلة جوية.

ولفت "نور" إلى أن ذروة تشغيل مغادرة المعتمرين كانت خلال العشر الأواخر من رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك؛ حيث سجل اليوم الثالث من شهر شوال مغادرة أكثر من 98 ألف مسافر عبر كامل صالات المطار؛ وهو ما يمثل كثافة تشغيل عالية للغاية، وتزامن ذلك أيضاً مع انطلاق التشغيل التجريبي للمطار الجديد (الصالة رقم 1) في منتصف شهر رمضان المبارك؛ حيث ساهمت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح التشغيل التجريبي، وتحقيق الانتقال السلس لعدد من الرحلات الجوية إلى صالة السفر الجديدة.

وأضاف: سجلت الإحصاءات الرسمية حتى يوم أمس، تشغيل 124 رحلة جوية في الصالة الجديدة، وبلغ عدد المسافرين أكثر من 13 ألف راكب ولله الحمد، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة؛ نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الحكومية والإدارات التشغيلية بالمطار، وتواجدهم على مدار الساعة، وحرصهم على تذليل كل الصعوبات، إلى جانب الانضباط العالي في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.

وتابع: هذا النجاح تحقق برغم النمو الكبير في عدد المعتمرين لهذا العام، والذي مثّل تحدياً من الجانب التشغيلي، في ظل الطاقة الاستيعابية المحدودة للمطار في الوقت الحالي؛ إلا أن تعاون فريق العمل من أبناء الوطن المخلصين ساهَمَ في تجاوز تلك التحديات بكل اقتدار ولله الحمد.

وأشار إلى أن المطار سيشهد نقلةً نوعيةً بعد التشغيل الكلي للصالة الجديدة، تتمثل في تقديم خدمات أفضل على نحو يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعيْ الطيران المدني والحج والعمرة؛ حيث وضعتهما ضِمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للوطن وأبنائه.

وفي ختام كلمته، قدّم "نور" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم لمطار المؤسس؛ معرباً عن تقديره للدعم غير المحدود من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، الذي وفّر كل الإمكانات للنجاح خلال هذا الموسم الاستثنائي.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة