يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.

وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة.

أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-12 أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة. يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:35 AM

أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة





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أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة.

يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.