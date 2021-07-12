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أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا

عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة

أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة.

يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا
سبق

أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة.

يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:35 AM

أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا

عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة.

يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.

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