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بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية.. بلدية تربة حائل تطلق مبادرة "لنجعلها خضراء"

قامت بلدية تربة حائل أمس الاثنين 17/04/1443هـ بإطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، وذلك تزامناً مع مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي بأن جهود البلدية مستمرة، وستكون على مراحل للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحماية البيئة، وتنمية وتعزيز الوعي البيئي للمحافظة على البيئة إيمانا بضرورة المساهمة في الجهود الوطنية التي تعزز حماية البيئة.
وأشار "الشبرمي" إلى أن بلدية تربة حائل وصلت للرقم (8500) شجرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق أرقام أكبر باذن الله، حيث تم زراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها وتم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة على مدار العام.

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بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية.. بلدية تربة حائل تطلق مبادرة "لنجعلها خضراء"
سبق

قامت بلدية تربة حائل أمس الاثنين 17/04/1443هـ بإطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، وذلك تزامناً مع مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي بأن جهود البلدية مستمرة، وستكون على مراحل للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحماية البيئة، وتنمية وتعزيز الوعي البيئي للمحافظة على البيئة إيمانا بضرورة المساهمة في الجهود الوطنية التي تعزز حماية البيئة.
وأشار "الشبرمي" إلى أن بلدية تربة حائل وصلت للرقم (8500) شجرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق أرقام أكبر باذن الله، حيث تم زراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها وتم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة على مدار العام.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
03:30 PM

بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية.. بلدية تربة حائل تطلق مبادرة "لنجعلها خضراء"

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منصور الشلاقي - الرياض
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قامت بلدية تربة حائل أمس الاثنين 17/04/1443هـ بإطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، وذلك تزامناً مع مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي بأن جهود البلدية مستمرة، وستكون على مراحل للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحماية البيئة، وتنمية وتعزيز الوعي البيئي للمحافظة على البيئة إيمانا بضرورة المساهمة في الجهود الوطنية التي تعزز حماية البيئة.
وأشار "الشبرمي" إلى أن بلدية تربة حائل وصلت للرقم (8500) شجرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق أرقام أكبر باذن الله، حيث تم زراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها وتم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة على مدار العام.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

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