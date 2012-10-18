شرطة الرياض تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتحدث بألفاظ تمسّ الأمن الوطني
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر -حفظهم الله- ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.
شرطة الرياض تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتحدث بألفاظ تمسّ الأمن الوطني
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-18
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر -حفظهم الله- ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
05:17 PM
شرطة الرياض تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتحدث بألفاظ تمسّ الأمن الوطني
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر -حفظهم الله- ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.