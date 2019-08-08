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بعقد يمتد لـ5 أعوام.. " لوكاكو" إلى ميلان الإيطالي

بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو

أبرم نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم عقداً لمدة 5 أعوام مع المهاجم الدولي "البلجيكي" روميلو لوكاكو قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.
وكان "لوكاكو" قد وصل إلى المدينة الإيطالية مساء أمس الأربعاء تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.
ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين ناشئي فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعقد يمتد لـ5 أعوام.. " لوكاكو" إلى ميلان الإيطالي
سبق

أبرم نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم عقداً لمدة 5 أعوام مع المهاجم الدولي "البلجيكي" روميلو لوكاكو قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.
وكان "لوكاكو" قد وصل إلى المدينة الإيطالية مساء أمس الأربعاء تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.
ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين ناشئي فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
08:15 PM

بعقد يمتد لـ5 أعوام.. " لوكاكو" إلى ميلان الإيطالي

بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم عقداً لمدة 5 أعوام مع المهاجم الدولي "البلجيكي" روميلو لوكاكو قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.
وكان "لوكاكو" قد وصل إلى المدينة الإيطالية مساء أمس الأربعاء تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.
ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين ناشئي فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.

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