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طفلة تنقذ والدها بحائل والهلال الأحمر يُكرِّمها.. هنا القصة

أظهرت شجاعتها وثقتها بتواصلها مع غرفة العمليات بعد تعرضه لوعكة صحية

أسهمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً بحائل، في إنقاذ والدها، بعد تعرضه لوعكة صحية بعد أن تواصلت مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، وطلبت الإسعاف، وأعطت كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح، مما أثر ايجاباً على جودة الخدمة المقدمة لوالدها وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

من جهته، كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء الطفلة غلاء ماجد الشمري (11 عاماً)، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية، وإظهار شجاعتها وثقتها من خلال تواصلها مع غرفة العمليات وإعطائهم كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح.

وثمّن "اليحياء" للطفلة موقفها البطولي واتخاذ الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادث رغم صغر سنها وصعوبة موقفها؛ لكون المصاب والدها، إلا أنها قامت بالتصرف الصائب في التعامل مع الحادث.

وهنأ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، والدها وأسرتها على ما تتمتع به الطفلة من شجاعة وثقة عالية وحسن تصرف، مؤكداً أهمية دور الأسرة في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف لا سمح الله. كما نقل للطفلة تحيات وشكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي.

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طفلة تنقذ والدها بحائل والهلال الأحمر يُكرِّمها.. هنا القصة
سبق

أسهمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً بحائل، في إنقاذ والدها، بعد تعرضه لوعكة صحية بعد أن تواصلت مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، وطلبت الإسعاف، وأعطت كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح، مما أثر ايجاباً على جودة الخدمة المقدمة لوالدها وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

من جهته، كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء الطفلة غلاء ماجد الشمري (11 عاماً)، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية، وإظهار شجاعتها وثقتها من خلال تواصلها مع غرفة العمليات وإعطائهم كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح.

وثمّن "اليحياء" للطفلة موقفها البطولي واتخاذ الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادث رغم صغر سنها وصعوبة موقفها؛ لكون المصاب والدها، إلا أنها قامت بالتصرف الصائب في التعامل مع الحادث.

وهنأ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، والدها وأسرتها على ما تتمتع به الطفلة من شجاعة وثقة عالية وحسن تصرف، مؤكداً أهمية دور الأسرة في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف لا سمح الله. كما نقل للطفلة تحيات وشكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:05 PM

طفلة تنقذ والدها بحائل والهلال الأحمر يُكرِّمها.. هنا القصة

أظهرت شجاعتها وثقتها بتواصلها مع غرفة العمليات بعد تعرضه لوعكة صحية

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خالد السليمي - حائل
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أسهمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً بحائل، في إنقاذ والدها، بعد تعرضه لوعكة صحية بعد أن تواصلت مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، وطلبت الإسعاف، وأعطت كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح، مما أثر ايجاباً على جودة الخدمة المقدمة لوالدها وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

من جهته، كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء الطفلة غلاء ماجد الشمري (11 عاماً)، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية، وإظهار شجاعتها وثقتها من خلال تواصلها مع غرفة العمليات وإعطائهم كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح.

وثمّن "اليحياء" للطفلة موقفها البطولي واتخاذ الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادث رغم صغر سنها وصعوبة موقفها؛ لكون المصاب والدها، إلا أنها قامت بالتصرف الصائب في التعامل مع الحادث.

وهنأ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، والدها وأسرتها على ما تتمتع به الطفلة من شجاعة وثقة عالية وحسن تصرف، مؤكداً أهمية دور الأسرة في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف لا سمح الله. كما نقل للطفلة تحيات وشكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي.

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