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غانا والجابون تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا

لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات

أكدت غانا والجابون اليوم أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.
وقالت حكومة الجابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عامًا عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

غانا والجابون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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غانا والجابون تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا
سبق

أكدت غانا والجابون اليوم أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.
وقالت حكومة الجابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عامًا عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:17 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:48 PM

غانا والجابون تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا

لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت غانا والجابون اليوم أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.
وقالت حكومة الجابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عامًا عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

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