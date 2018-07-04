أمانة نجران تغلق "ملحمة" مخالفة للاشتراطات الصحية

خلال جولة رقابية استهدفت نقاط الذبح بالمدينة

أغلقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية بمدينة نجران، خلال جولة رقابية استهدفت الملاحم ونقاط الذبح بمدينة نجران.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، أن الجولة الرقابية استهدفت الملاحم ونقاط الذبح، مشيرا إلى أنه تمّ الجمع بين الإغلاق الفوري للملحمة المخالفة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لوجود عددٍ من المخالفات الصحية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملات الرقابية على الملاحم ونقاط الذبح لرصد المخالفات الصحية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنظمة لذلك.

وأكد المتحدث الرسمي، عبد الله بن ناصر آل فاضل، استمرار الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة المستهلك، وتطبيق العقوبات بحق المحال المخالفة لتوفير بيئة ملائمة لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال رقم الطوارئ 940.