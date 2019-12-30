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وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع الرئيس الأثيوبي السابق

بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، الرئيس الأثيوبي السابق مولاتو تشومي. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الرئيس الأثيوبي السابق مولاتو تشومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع الرئيس الأثيوبي السابق
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، الرئيس الأثيوبي السابق مولاتو تشومي. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
06:11 PM

وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع الرئيس الأثيوبي السابق

بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، الرئيس الأثيوبي السابق مولاتو تشومي. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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