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"انستجرام" تجعلك تتحكم في ظهور التعليقات المسيئة

أطلق تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام"، أمس الاثنين، ميزة جديدة، لمكافحة المتنمرين عبر منصته.

وتسمح هذه الميزة بتنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي يكتبونها مسيئة قبل نشرها، وتمنحهم فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه، وكذلك منع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار، بحسب ما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية.

ومن خلال الاختبارات المبكرة لهذه الميزة، توصلت شركة "انستجرام"، أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ومشاركة شيء أقل إيذاء، بمجرد أن تتاح لهم فرصة التفكير بالتعليق.

كما أعلنت "انستجرام" أنها ستبدأ في وقت قريب باختبار طريقة جديدة أيضًا لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، والتي تسمى التقييد "Restrict"، وتسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيه هؤلاء المستخدمين إلى أنه قد تم كتمهم.

ويمكن للمستخدم اختيار جعل تعليقات شخص ما مقيد مرئية للآخرين، من خلال الموافقة على تعليقاته.

ولن يتمكن "الأشخاص المقيدون" من رؤية وقت نشاط المستخدم على "انستجرام" أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

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"انستجرام" تجعلك تتحكم في ظهور التعليقات المسيئة
سبق

أطلق تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام"، أمس الاثنين، ميزة جديدة، لمكافحة المتنمرين عبر منصته.

وتسمح هذه الميزة بتنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي يكتبونها مسيئة قبل نشرها، وتمنحهم فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه، وكذلك منع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار، بحسب ما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية.

ومن خلال الاختبارات المبكرة لهذه الميزة، توصلت شركة "انستجرام"، أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ومشاركة شيء أقل إيذاء، بمجرد أن تتاح لهم فرصة التفكير بالتعليق.

كما أعلنت "انستجرام" أنها ستبدأ في وقت قريب باختبار طريقة جديدة أيضًا لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، والتي تسمى التقييد "Restrict"، وتسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيه هؤلاء المستخدمين إلى أنه قد تم كتمهم.

ويمكن للمستخدم اختيار جعل تعليقات شخص ما مقيد مرئية للآخرين، من خلال الموافقة على تعليقاته.

ولن يتمكن "الأشخاص المقيدون" من رؤية وقت نشاط المستخدم على "انستجرام" أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:48 PM

"انستجرام" تجعلك تتحكم في ظهور التعليقات المسيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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1,385

أطلق تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام"، أمس الاثنين، ميزة جديدة، لمكافحة المتنمرين عبر منصته.

وتسمح هذه الميزة بتنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي يكتبونها مسيئة قبل نشرها، وتمنحهم فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه، وكذلك منع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار، بحسب ما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية.

ومن خلال الاختبارات المبكرة لهذه الميزة، توصلت شركة "انستجرام"، أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ومشاركة شيء أقل إيذاء، بمجرد أن تتاح لهم فرصة التفكير بالتعليق.

كما أعلنت "انستجرام" أنها ستبدأ في وقت قريب باختبار طريقة جديدة أيضًا لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، والتي تسمى التقييد "Restrict"، وتسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيه هؤلاء المستخدمين إلى أنه قد تم كتمهم.

ويمكن للمستخدم اختيار جعل تعليقات شخص ما مقيد مرئية للآخرين، من خلال الموافقة على تعليقاته.

ولن يتمكن "الأشخاص المقيدون" من رؤية وقت نشاط المستخدم على "انستجرام" أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

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