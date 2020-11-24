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stc : تسعون معيارًا أمنيًا واستخدام أحدث نظام حماية ساهم بنجاح قمة العشرين

المجموعة ساهمت بتوسعة شبكة الجيل الخامس بنسبة 130% لاستيعاب الزيادة الرقمية

نجحت مجموعة stc بتعاونها مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسية للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لكافة اجتماعات مجموعة العشرين التي عُدت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والتي اختتمت بنجاح مؤخرًا.

وساهمت المجموعة بتوسعة شبكة الجيل الخامس بنسبة 130% لاستيعاب الزيادة في الخدمات الرقمية أثناء انعقاد القمة، كما عملت على تجهيز بنيتها التحتية "أكبر شبكة ألياف بصرية في المنطقة" ومرافقها في مراكز البيانات الضخمة حول المملكة وبواباتها الدولية بتوسعتها بأكثر من 50% لتتجاوز 8 تيرا بت/ث عبر 3 محطات للكوابل البحرية القارية العالمية وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية من خلال أحدث نظام حماية وتوزيع بالعالم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية أثناء قمة العشرين الافتراضية بشكل خاص.

كما قامت المجموعة بتصميم وتنفيذ وتوسعة وحماية دوائر البيانات والأنظمة ذات العلاقة في حركة حلول مجموعة العشرين الرقمي، وعززتها بتوسعات تجاوزت 100% ونظم حماية تشتمل على أكثر من 90 معيارًا أمنيًا ضمن إجراءات الشركة الاحترازية لحماية البنى التحتية للاتصالات من أي محاولات اختراق أو تعطيل للخدمة لتتمكن الشبكة من نقل الحركة المطلوبة بكل انسيابية تليق بمثل هذا الحدث التاريخي.

في سياق متصل شارك عدد من قيادات مجموعة stc بلجان قمة العشرين والتحضير المسبق لأجندة مجموعة العشرين، وساهموا بإعداد التوصيات التي تم رفعها للمجموعة ضمن مجموعة الاعمال العشرين B20، حيث شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر في قيادة فريق التحول الرقمي، وشارك نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية معضد العجمي في قيادة فريق عمل مجموعة الأعمال B20 في المملكة للنزاهة والالتزام، كما ترأس مجموعة تواصل العمال L20 رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ورئيس اللجنة العمالية في stc. ناصر الجريد

كما وفرت بالمركز الإعلامي الدولي لمجموعة العشرين، منصة "هذه السعودية" التي تهتم بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواقع السياحية والتراث الوطني بأسلوب تقني مبتكر، حيث تمت إتاحة الفرصة للإعلاميين المشاركين بتغطية القمة للاطلاع على أبرز المواقع السياحية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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stc : تسعون معيارًا أمنيًا واستخدام أحدث نظام حماية ساهم بنجاح قمة العشرين
سبق

نجحت مجموعة stc بتعاونها مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسية للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لكافة اجتماعات مجموعة العشرين التي عُدت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والتي اختتمت بنجاح مؤخرًا.

وساهمت المجموعة بتوسعة شبكة الجيل الخامس بنسبة 130% لاستيعاب الزيادة في الخدمات الرقمية أثناء انعقاد القمة، كما عملت على تجهيز بنيتها التحتية "أكبر شبكة ألياف بصرية في المنطقة" ومرافقها في مراكز البيانات الضخمة حول المملكة وبواباتها الدولية بتوسعتها بأكثر من 50% لتتجاوز 8 تيرا بت/ث عبر 3 محطات للكوابل البحرية القارية العالمية وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية من خلال أحدث نظام حماية وتوزيع بالعالم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية أثناء قمة العشرين الافتراضية بشكل خاص.

كما قامت المجموعة بتصميم وتنفيذ وتوسعة وحماية دوائر البيانات والأنظمة ذات العلاقة في حركة حلول مجموعة العشرين الرقمي، وعززتها بتوسعات تجاوزت 100% ونظم حماية تشتمل على أكثر من 90 معيارًا أمنيًا ضمن إجراءات الشركة الاحترازية لحماية البنى التحتية للاتصالات من أي محاولات اختراق أو تعطيل للخدمة لتتمكن الشبكة من نقل الحركة المطلوبة بكل انسيابية تليق بمثل هذا الحدث التاريخي.

في سياق متصل شارك عدد من قيادات مجموعة stc بلجان قمة العشرين والتحضير المسبق لأجندة مجموعة العشرين، وساهموا بإعداد التوصيات التي تم رفعها للمجموعة ضمن مجموعة الاعمال العشرين B20، حيث شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر في قيادة فريق التحول الرقمي، وشارك نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية معضد العجمي في قيادة فريق عمل مجموعة الأعمال B20 في المملكة للنزاهة والالتزام، كما ترأس مجموعة تواصل العمال L20 رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ورئيس اللجنة العمالية في stc. ناصر الجريد

كما وفرت بالمركز الإعلامي الدولي لمجموعة العشرين، منصة "هذه السعودية" التي تهتم بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواقع السياحية والتراث الوطني بأسلوب تقني مبتكر، حيث تمت إتاحة الفرصة للإعلاميين المشاركين بتغطية القمة للاطلاع على أبرز المواقع السياحية السعودية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
04:35 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
07:35 PM

stc : تسعون معيارًا أمنيًا واستخدام أحدث نظام حماية ساهم بنجاح قمة العشرين

المجموعة ساهمت بتوسعة شبكة الجيل الخامس بنسبة 130% لاستيعاب الزيادة الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت مجموعة stc بتعاونها مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسية للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لكافة اجتماعات مجموعة العشرين التي عُدت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والتي اختتمت بنجاح مؤخرًا.

وساهمت المجموعة بتوسعة شبكة الجيل الخامس بنسبة 130% لاستيعاب الزيادة في الخدمات الرقمية أثناء انعقاد القمة، كما عملت على تجهيز بنيتها التحتية "أكبر شبكة ألياف بصرية في المنطقة" ومرافقها في مراكز البيانات الضخمة حول المملكة وبواباتها الدولية بتوسعتها بأكثر من 50% لتتجاوز 8 تيرا بت/ث عبر 3 محطات للكوابل البحرية القارية العالمية وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية من خلال أحدث نظام حماية وتوزيع بالعالم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية أثناء قمة العشرين الافتراضية بشكل خاص.

كما قامت المجموعة بتصميم وتنفيذ وتوسعة وحماية دوائر البيانات والأنظمة ذات العلاقة في حركة حلول مجموعة العشرين الرقمي، وعززتها بتوسعات تجاوزت 100% ونظم حماية تشتمل على أكثر من 90 معيارًا أمنيًا ضمن إجراءات الشركة الاحترازية لحماية البنى التحتية للاتصالات من أي محاولات اختراق أو تعطيل للخدمة لتتمكن الشبكة من نقل الحركة المطلوبة بكل انسيابية تليق بمثل هذا الحدث التاريخي.

في سياق متصل شارك عدد من قيادات مجموعة stc بلجان قمة العشرين والتحضير المسبق لأجندة مجموعة العشرين، وساهموا بإعداد التوصيات التي تم رفعها للمجموعة ضمن مجموعة الاعمال العشرين B20، حيث شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر في قيادة فريق التحول الرقمي، وشارك نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية معضد العجمي في قيادة فريق عمل مجموعة الأعمال B20 في المملكة للنزاهة والالتزام، كما ترأس مجموعة تواصل العمال L20 رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ورئيس اللجنة العمالية في stc. ناصر الجريد

كما وفرت بالمركز الإعلامي الدولي لمجموعة العشرين، منصة "هذه السعودية" التي تهتم بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواقع السياحية والتراث الوطني بأسلوب تقني مبتكر، حيث تمت إتاحة الفرصة للإعلاميين المشاركين بتغطية القمة للاطلاع على أبرز المواقع السياحية السعودية.

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