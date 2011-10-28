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"الحياة الفطرية": تجهيز دراسة عن "الصيد المستدام" مطلع العام المقبل

تضمن استدامة الكائنات الحية المستوطنة والمهاجرة

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل حاليًا على إعداد دراسة عن الصيد المستدام، تضمن استدامة الكائنات الحية المستوطنة والمهاجرة، إضافة إلى استدامة الهواية التراثية بمشاركة واسعة من المختصين والصيادين.

وأشارت في تعليقها على تغريدة للمهتم في توثيق الحياة البرية "محمد اليوسفي" إلى أن الدراسة ستكون جاهزة مطلع العام المقبل بإذن الله.

وكان "اليوسفي" قد ذكر في تغريدته أن ‏الصقارين هم وحدهم المستفيدون من موسم الصيد للعام الحالي، بعد أن صدر أمس بيان الصيد.

وقال: "لم يؤخذ في الحسبان أن الصيد بالبنادق الهوائية خلال موسمَي الطيور المهاجرة العابرة موروث لا يمكن نزعه!".


وطالب بإعادة النظر، وتوجيه التركيز الميداني على "آفة الصيد بالشباك ومزارع تجارة الصيد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية": تجهيز دراسة عن "الصيد المستدام" مطلع العام المقبل
سبق

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل حاليًا على إعداد دراسة عن الصيد المستدام، تضمن استدامة الكائنات الحية المستوطنة والمهاجرة، إضافة إلى استدامة الهواية التراثية بمشاركة واسعة من المختصين والصيادين.

وأشارت في تعليقها على تغريدة للمهتم في توثيق الحياة البرية "محمد اليوسفي" إلى أن الدراسة ستكون جاهزة مطلع العام المقبل بإذن الله.

وكان "اليوسفي" قد ذكر في تغريدته أن ‏الصقارين هم وحدهم المستفيدون من موسم الصيد للعام الحالي، بعد أن صدر أمس بيان الصيد.

وقال: "لم يؤخذ في الحسبان أن الصيد بالبنادق الهوائية خلال موسمَي الطيور المهاجرة العابرة موروث لا يمكن نزعه!".


وطالب بإعادة النظر، وتوجيه التركيز الميداني على "آفة الصيد بالشباك ومزارع تجارة الصيد".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
11:41 PM

"الحياة الفطرية": تجهيز دراسة عن "الصيد المستدام" مطلع العام المقبل

تضمن استدامة الكائنات الحية المستوطنة والمهاجرة

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منصور الشلاقي - الرياض
0
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أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل حاليًا على إعداد دراسة عن الصيد المستدام، تضمن استدامة الكائنات الحية المستوطنة والمهاجرة، إضافة إلى استدامة الهواية التراثية بمشاركة واسعة من المختصين والصيادين.

وأشارت في تعليقها على تغريدة للمهتم في توثيق الحياة البرية "محمد اليوسفي" إلى أن الدراسة ستكون جاهزة مطلع العام المقبل بإذن الله.

وكان "اليوسفي" قد ذكر في تغريدته أن ‏الصقارين هم وحدهم المستفيدون من موسم الصيد للعام الحالي، بعد أن صدر أمس بيان الصيد.

وقال: "لم يؤخذ في الحسبان أن الصيد بالبنادق الهوائية خلال موسمَي الطيور المهاجرة العابرة موروث لا يمكن نزعه!".


وطالب بإعادة النظر، وتوجيه التركيز الميداني على "آفة الصيد بالشباك ومزارع تجارة الصيد".

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