تركيا.. اعتقال صحفييْن نشرا خبرًا بعنوان "عصابة اغتصاب بحزب العدالة"

بناءً على بلاغ مقدم من الأشخاص المزعوم تورطهم في بلدة كارتابه بإسطنبول

أوقفت السلطات في تركيا صحفيين، بعد نشر خبر عن واقعة استغلال جنسي، متضمنة أسماء المتورطين فيها.

وتحركت قوات الأمن بناءً على بلاغ مقدم من الأشخاص المزعوم تورطهم في واقعة الاستغلال الجنسي في بلدة كارتابه بإسطنبول، والواردة أسماؤهم في خبر بعنوان: "عصابة اغتصاب حزب العدالة والتنمية في كارتابه".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ فإنه بعد اعتقال الصحفيين فرقان بوستان مالك جريدة "خلق" المحلية في مدينة كوجالي، ومدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز، نشرت النيابة العامة في مدينة كوجالي، بيانًا أوضحت فيه أن عملية اعتقال بوستان وكاراجوز تمت بتهمة الافتراء.

وأوضحت النيابة العامة أن السلطات المختصة لا تُجري أي تحقيقات بشأن الأشخاص المزعوم تورطهم في الواقعة؛ مؤكدة أن الأشخاص المذكورين في الخبر لم يتم إلقاء القبض عليهم أو استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم.

أما مدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز؛ فقد دافع عن نفسه، قائلًا: "تعرضت فتاة تدعى ه.ي. مقيمة في بلدة كارتابه، للاغتصاب أكثر من مرة منذ سن 13 عامًا. ونحن كغيرنا من المواقع الإخبارية المحلية، نشرنا الخبر على الإنترنت. لم أقذف أو أفتري على أحد. ولا أعترف بالتهم الموجهة لي".