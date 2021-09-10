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بالصور.. توزيع 4 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

قامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة الإدارات العامة التابعة للوكالة، في توزيع قرابة أربعة آلاف مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".
وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك"، إحدى برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، بهدف تقديم مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس وأدائهم مناسك العمرة، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

هذه المبادرات والجهود؛ تتواصل في ظل توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر فيما يتعلق بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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بالصور.. توزيع 4 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
سبق

قامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة الإدارات العامة التابعة للوكالة، في توزيع قرابة أربعة آلاف مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".
وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك"، إحدى برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، بهدف تقديم مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس وأدائهم مناسك العمرة، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

هذه المبادرات والجهود؛ تتواصل في ظل توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر فيما يتعلق بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
05:56 PM

بالصور.. توزيع 4 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة الإدارات العامة التابعة للوكالة، في توزيع قرابة أربعة آلاف مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".
وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك"، إحدى برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، بهدف تقديم مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس وأدائهم مناسك العمرة، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

هذه المبادرات والجهود؛ تتواصل في ظل توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر فيما يتعلق بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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