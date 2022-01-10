أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة

نوَّه بما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام من القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم الإثنين، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك، المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وناقش الأمير فهد بن سلطان مع المهندس "الحويطي" آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة تبوك، منوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.