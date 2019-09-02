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‏‫"الشؤون البلدية" تنشر مسودات جديدة لاشتراطاتها الفنية.. وتدعو المواطنين للمشاركة في القرار

بثت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات لـ8 إصدارات جديدة، تتضمن مسودات أولية لآلياتها الحديثة للاشتراطات الفنية.

وتهدف الوزارة من خلال نشرها مسودات الاشتراطات الفنية إلى استطلاع آراء المهتمين، وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم في تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية من خلال تذليل الصعوبات، وتسهيلها أمام المستثمرين والمواطنين.

وتشمل المسودات الثمانية التي بثتها الوزارة لمتابعيها اشتراطات فنية جديدة في مجالات تشغيل المطاعم والمطابخ، إضافة إلى مسودة أخرى، تختص بما يتعلق بمراكز خدمات النقل والمركبات.

وحظيت المخلفات الزراعية بنصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة؛ إذ أصدرت الوزارة دليلاً لتدوير تلك المخلفات، إضافة إلى دليل للمراجعات الفنية لأعمال تصاميم مشاريع الطرق، ودليل فني آخر لمراقبة تنفيذ أعمال الطرق واختبارات مواد الرصف.

وكان للمباني السكنية نصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة للشؤون البلدية والقروية؛ إذ خصتها بعدد من التحديثات، كما حدثت أيضًا اشتراطاتها الفنية للمباني التجارية. فيما نشرت من خلال السلسلة نفسها ضوابطها البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية.

وأتاحت الوزارة للمهتمين مشاركتها من خلال بريدها الإلكتروني ProjectUR@momra.gov.sa للمشاركة في تحديث الاشتراطات الفنية الجديدة للمجالات الثمانية التي أصدرت مسودتها الأولية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين والمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار؛ كونهم الفئة المستهدفة بتحديث الاشتراطات من أجل تسريع الأعمال، وتحسين بيئتها بما يتوافق مع نهج الوزارة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بها.

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‏‫"الشؤون البلدية" تنشر مسودات جديدة لاشتراطاتها الفنية.. وتدعو المواطنين للمشاركة في القرار
سبق

بثت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات لـ8 إصدارات جديدة، تتضمن مسودات أولية لآلياتها الحديثة للاشتراطات الفنية.

وتهدف الوزارة من خلال نشرها مسودات الاشتراطات الفنية إلى استطلاع آراء المهتمين، وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم في تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية من خلال تذليل الصعوبات، وتسهيلها أمام المستثمرين والمواطنين.

وتشمل المسودات الثمانية التي بثتها الوزارة لمتابعيها اشتراطات فنية جديدة في مجالات تشغيل المطاعم والمطابخ، إضافة إلى مسودة أخرى، تختص بما يتعلق بمراكز خدمات النقل والمركبات.

وحظيت المخلفات الزراعية بنصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة؛ إذ أصدرت الوزارة دليلاً لتدوير تلك المخلفات، إضافة إلى دليل للمراجعات الفنية لأعمال تصاميم مشاريع الطرق، ودليل فني آخر لمراقبة تنفيذ أعمال الطرق واختبارات مواد الرصف.

وكان للمباني السكنية نصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة للشؤون البلدية والقروية؛ إذ خصتها بعدد من التحديثات، كما حدثت أيضًا اشتراطاتها الفنية للمباني التجارية. فيما نشرت من خلال السلسلة نفسها ضوابطها البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية.

وأتاحت الوزارة للمهتمين مشاركتها من خلال بريدها الإلكتروني ProjectUR@momra.gov.sa للمشاركة في تحديث الاشتراطات الفنية الجديدة للمجالات الثمانية التي أصدرت مسودتها الأولية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين والمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار؛ كونهم الفئة المستهدفة بتحديث الاشتراطات من أجل تسريع الأعمال، وتحسين بيئتها بما يتوافق مع نهج الوزارة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بها.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:41 PM

‏‫"الشؤون البلدية" تنشر مسودات جديدة لاشتراطاتها الفنية.. وتدعو المواطنين للمشاركة في القرار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,006

بثت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات لـ8 إصدارات جديدة، تتضمن مسودات أولية لآلياتها الحديثة للاشتراطات الفنية.

وتهدف الوزارة من خلال نشرها مسودات الاشتراطات الفنية إلى استطلاع آراء المهتمين، وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم في تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية من خلال تذليل الصعوبات، وتسهيلها أمام المستثمرين والمواطنين.

وتشمل المسودات الثمانية التي بثتها الوزارة لمتابعيها اشتراطات فنية جديدة في مجالات تشغيل المطاعم والمطابخ، إضافة إلى مسودة أخرى، تختص بما يتعلق بمراكز خدمات النقل والمركبات.

وحظيت المخلفات الزراعية بنصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة؛ إذ أصدرت الوزارة دليلاً لتدوير تلك المخلفات، إضافة إلى دليل للمراجعات الفنية لأعمال تصاميم مشاريع الطرق، ودليل فني آخر لمراقبة تنفيذ أعمال الطرق واختبارات مواد الرصف.

وكان للمباني السكنية نصيبها من الاشتراطات الفنية الجديدة للشؤون البلدية والقروية؛ إذ خصتها بعدد من التحديثات، كما حدثت أيضًا اشتراطاتها الفنية للمباني التجارية. فيما نشرت من خلال السلسلة نفسها ضوابطها البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية.

وأتاحت الوزارة للمهتمين مشاركتها من خلال بريدها الإلكتروني ProjectUR@momra.gov.sa للمشاركة في تحديث الاشتراطات الفنية الجديدة للمجالات الثمانية التي أصدرت مسودتها الأولية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين والمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار؛ كونهم الفئة المستهدفة بتحديث الاشتراطات من أجل تسريع الأعمال، وتحسين بيئتها بما يتوافق مع نهج الوزارة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بها.

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