وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.

إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-13 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية. وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:02 PM

إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847 عدد الوفيات بلغ 53





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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.

وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.