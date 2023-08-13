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إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847

عدد الوفيات بلغ 53

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.

وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847
سبق

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.

وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:02 PM

إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847

عدد الوفيات بلغ 53

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.

وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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