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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

أمانة الشرقية تكثّف أعمالها الرقابية في "القطيف" لمواجهة "كورونا"

أغلقت 10 محلات ووجهت إنذارًا لـ35 أخرى بسبب مخالفات صحية

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية، الأعمالَ الرقابية في محافظة القطيف، كباقي المدن والمحافظات؛ وذلك استمرارًا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا؛ حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية؛ للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وقامت الفِرَق الرقابية بالأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية بنحو 31 جولة تفتيشية على الأسواق التجارية، تفقّدت خلالها 196 محلًّا، نتج عنها إغلاق ١٠ محلات، وتوجيه ٣٥ إنذارًا لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة، أنها قامت كذلك برشّ كميات كبيرة من المبيدات التي غطت ٦٧ حيًّا، كما قامت برفع كمية من الأنقاض تُقَدر بـ١٢٣٤م3، منها ١١٩٤ طنًّا من النفايات المنزلية.

أمانة الشرقية القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تكثّف أعمالها الرقابية في "القطيف" لمواجهة "كورونا"
سبق

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية، الأعمالَ الرقابية في محافظة القطيف، كباقي المدن والمحافظات؛ وذلك استمرارًا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا؛ حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية؛ للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وقامت الفِرَق الرقابية بالأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية بنحو 31 جولة تفتيشية على الأسواق التجارية، تفقّدت خلالها 196 محلًّا، نتج عنها إغلاق ١٠ محلات، وتوجيه ٣٥ إنذارًا لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة، أنها قامت كذلك برشّ كميات كبيرة من المبيدات التي غطت ٦٧ حيًّا، كما قامت برفع كمية من الأنقاض تُقَدر بـ١٢٣٤م3، منها ١١٩٤ طنًّا من النفايات المنزلية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:47 PM

أمانة الشرقية تكثّف أعمالها الرقابية في "القطيف" لمواجهة "كورونا"

أغلقت 10 محلات ووجهت إنذارًا لـ35 أخرى بسبب مخالفات صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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كثّفت أمانة المنطقة الشرقية، الأعمالَ الرقابية في محافظة القطيف، كباقي المدن والمحافظات؛ وذلك استمرارًا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا؛ حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية؛ للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وقامت الفِرَق الرقابية بالأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية بنحو 31 جولة تفتيشية على الأسواق التجارية، تفقّدت خلالها 196 محلًّا، نتج عنها إغلاق ١٠ محلات، وتوجيه ٣٥ إنذارًا لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة، أنها قامت كذلك برشّ كميات كبيرة من المبيدات التي غطت ٦٧ حيًّا، كما قامت برفع كمية من الأنقاض تُقَدر بـ١٢٣٤م3، منها ١١٩٤ طنًّا من النفايات المنزلية.

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