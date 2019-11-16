تغلق نهارًا وتفتح ليلاً .. مقاهي الشيشة بمكة تخادع مفتشي البلدية

رغم إغلاقها لعدم استيفائها الشروط النظامية

أبدى عددٌ من سكان الأحياء الواقعة شرقي مكة المكرمة، استياءهم الشديد من غياب الرقابة البلدية في الفترة المسائية على عددٍ من المقاهي الشعبية؛ التي قامت البلدية بإغلاقها في وقتٍ سابق لعدم وجود تصاريح، فضلاً عن قربها من التجمعات السكنية.

أكد الأهالي أن عددًا من مقاهي الشيشة والمعسلات؛ التي صدر بحقها إغلاق لعدم استيفائها الشروط من تصاريح ونحوها، تقوم بفتح أبوابها ليلاً وتغلقه أمام الزبائن نهارًا، في طريقة جديدة لمخادعة مفتشي البلدية.

وطالب الأهالي مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة؛ بتكثيف الرقابة الليلية على المقاهي التي صدر بحقها إغلاق للتأكد من عدم مزاولتها النشاط في الفترة المسائية.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد كشفت عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" في منتصف شهر صفر الماضي عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل، بمكة المكرمة.