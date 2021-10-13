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تعاملات الأربعاء تشهد استقراراً في أسعار النفط عند 83.45 دولار

استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 80.66

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري، وتزامناً مع مخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم في ظل زيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري من 6 % إلى 5.9 %، كما خفّض تقديرات النمو في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في سلاسل الإمدادات وضغوط التكاليف، والتفاوت في مستويات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

فيما من المقرر أن تكشف "أوبك" في وقت لاحق اليوم عن تقرير الإنتاج الشهري عن سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر عند 83.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 80.66 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الأربعاء تشهد استقراراً في أسعار النفط عند 83.45 دولار
سبق

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري، وتزامناً مع مخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم في ظل زيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري من 6 % إلى 5.9 %، كما خفّض تقديرات النمو في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في سلاسل الإمدادات وضغوط التكاليف، والتفاوت في مستويات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

فيما من المقرر أن تكشف "أوبك" في وقت لاحق اليوم عن تقرير الإنتاج الشهري عن سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر عند 83.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 80.66 دولار للبرميل.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:29 AM

تعاملات الأربعاء تشهد استقراراً في أسعار النفط عند 83.45 دولار

استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 80.66

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري، وتزامناً مع مخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم في ظل زيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري من 6 % إلى 5.9 %، كما خفّض تقديرات النمو في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في سلاسل الإمدادات وضغوط التكاليف، والتفاوت في مستويات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

فيما من المقرر أن تكشف "أوبك" في وقت لاحق اليوم عن تقرير الإنتاج الشهري عن سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر عند 83.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 80.66 دولار للبرميل.

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