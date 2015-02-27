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الإمارات.. تعيين وزيرين جديدين في التشكيلة الحكومية

نائب رئيس الدولة يتمنى لهما التوفيق في مهامهما

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، اليوم السبت، تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.

وقال "بن راشد": بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي؛ الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تمّ تعيين خليفة سعيد سليمان؛ رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وتمنى "ابن راشد" التوفيق للوزيرين الجديدين في مهامهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات.. تعيين وزيرين جديدين في التشكيلة الحكومية
سبق

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، اليوم السبت، تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.

وقال "بن راشد": بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي؛ الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تمّ تعيين خليفة سعيد سليمان؛ رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وتمنى "ابن راشد" التوفيق للوزيرين الجديدين في مهامهما.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
12:41 PM

الإمارات.. تعيين وزيرين جديدين في التشكيلة الحكومية

نائب رئيس الدولة يتمنى لهما التوفيق في مهامهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، اليوم السبت، تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.

وقال "بن راشد": بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي؛ الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تمّ تعيين خليفة سعيد سليمان؛ رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وتمنى "ابن راشد" التوفيق للوزيرين الجديدين في مهامهما.

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