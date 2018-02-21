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الجنادرية .. جناح القصيم يفتح أبواباً اقتصادية لـ 30 شاباً سعودياً

فتح نشاطات متعدّدة داخل المنطقة وخارجها بعد اكتسابهم الخبرة

فتح جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، أبواباً اقتصادية لأبناء المنطقة من خلال توفير فرص عمل لـ 30 شاباً سعودياً يمارسون بيع التجزئة للمأكولات الشعبية والحلويات وغيرها من المنتجات المصنوعة في المنطقة.

وأسهمت تلك النافذة التجارية في فتح باب من أبواب الرزق لأبناء المنطقة الذين يمارسون بيع نحو 40 منتجاً من منتجات المنطقة الشعبية التي اشتملت على الكليجا والتمر وغيرهما من الحلويات المصنوعة من طبيعة المنطقة وإرثها وتاريخها, وأسهمت تلك الأركان التي تعكس رفع معدلات توطين المواقع التجارية من صناعة الأفراد وفتح نشاطات متعدّدة داخل منطقة القصيم وخارجها، ونشر ثقافة بيع التجزئة بعد خروجهم من تلك الأركان، وإيجاد فرص عمل بعد اكتسابهم عديداً من الخبرات داخل جناح منطقة القصيم في الجنادرية 32, وتحرص إمارة المنطقة من خلال تشغيل جناحها بكوادر من أبناء وفتيات المنطقة بشكل كامل لمنح الأفراد فرصة المعرفة ونشر الوعي عبر تلك المواقع التي يُستفاد منها بشكل كامل لتكون مصدر رزق لهم.

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الجنادرية .. جناح القصيم يفتح أبواباً اقتصادية لـ 30 شاباً سعودياً
سبق

فتح جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، أبواباً اقتصادية لأبناء المنطقة من خلال توفير فرص عمل لـ 30 شاباً سعودياً يمارسون بيع التجزئة للمأكولات الشعبية والحلويات وغيرها من المنتجات المصنوعة في المنطقة.

وأسهمت تلك النافذة التجارية في فتح باب من أبواب الرزق لأبناء المنطقة الذين يمارسون بيع نحو 40 منتجاً من منتجات المنطقة الشعبية التي اشتملت على الكليجا والتمر وغيرهما من الحلويات المصنوعة من طبيعة المنطقة وإرثها وتاريخها, وأسهمت تلك الأركان التي تعكس رفع معدلات توطين المواقع التجارية من صناعة الأفراد وفتح نشاطات متعدّدة داخل منطقة القصيم وخارجها، ونشر ثقافة بيع التجزئة بعد خروجهم من تلك الأركان، وإيجاد فرص عمل بعد اكتسابهم عديداً من الخبرات داخل جناح منطقة القصيم في الجنادرية 32, وتحرص إمارة المنطقة من خلال تشغيل جناحها بكوادر من أبناء وفتيات المنطقة بشكل كامل لمنح الأفراد فرصة المعرفة ونشر الوعي عبر تلك المواقع التي يُستفاد منها بشكل كامل لتكون مصدر رزق لهم.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
08:49 AM

الجنادرية .. جناح القصيم يفتح أبواباً اقتصادية لـ 30 شاباً سعودياً

فتح نشاطات متعدّدة داخل المنطقة وخارجها بعد اكتسابهم الخبرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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فتح جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، أبواباً اقتصادية لأبناء المنطقة من خلال توفير فرص عمل لـ 30 شاباً سعودياً يمارسون بيع التجزئة للمأكولات الشعبية والحلويات وغيرها من المنتجات المصنوعة في المنطقة.

وأسهمت تلك النافذة التجارية في فتح باب من أبواب الرزق لأبناء المنطقة الذين يمارسون بيع نحو 40 منتجاً من منتجات المنطقة الشعبية التي اشتملت على الكليجا والتمر وغيرهما من الحلويات المصنوعة من طبيعة المنطقة وإرثها وتاريخها, وأسهمت تلك الأركان التي تعكس رفع معدلات توطين المواقع التجارية من صناعة الأفراد وفتح نشاطات متعدّدة داخل منطقة القصيم وخارجها، ونشر ثقافة بيع التجزئة بعد خروجهم من تلك الأركان، وإيجاد فرص عمل بعد اكتسابهم عديداً من الخبرات داخل جناح منطقة القصيم في الجنادرية 32, وتحرص إمارة المنطقة من خلال تشغيل جناحها بكوادر من أبناء وفتيات المنطقة بشكل كامل لمنح الأفراد فرصة المعرفة ونشر الوعي عبر تلك المواقع التي يُستفاد منها بشكل كامل لتكون مصدر رزق لهم.

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