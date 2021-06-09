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نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

كأول حالة من نوعها بالمنطقة لمريضة بالعقد السادس من العمر

تمكن فريق طبي من قسم قسطرة القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من زراعة مضخة مساندة لعضلة القلب لمريضة بالعقد السادس من العمر كانت تعاني من جلطة قلبية حادة.

وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة قلبية، استخدم فيها جهاز مضخة قلبية كأول حالة من نوعها بالمنطقة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأجهزة المساندة لعضلة القلب يتفوق على باقي الأجهزة المشابهة؛ حيث يعمل بشكل يحافظ على الوظائف الحيوية لبقية أعضاء الجسم، ويمكن أن يبقى داخل جسم المريض لفترة زمنية تمتد لعدة سنوات حتى يتم إجراء زراعة قلب للمريض، وأن زراعة المضخة القلبية هي العلاج النهائي لبعض المرضى، خاصة الذين لا تناسبهم زراعة القلب؛ لأنها تزيل عنهم الكثير من أعراض الفشل القلبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر
سبق

تمكن فريق طبي من قسم قسطرة القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من زراعة مضخة مساندة لعضلة القلب لمريضة بالعقد السادس من العمر كانت تعاني من جلطة قلبية حادة.

وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة قلبية، استخدم فيها جهاز مضخة قلبية كأول حالة من نوعها بالمنطقة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأجهزة المساندة لعضلة القلب يتفوق على باقي الأجهزة المشابهة؛ حيث يعمل بشكل يحافظ على الوظائف الحيوية لبقية أعضاء الجسم، ويمكن أن يبقى داخل جسم المريض لفترة زمنية تمتد لعدة سنوات حتى يتم إجراء زراعة قلب للمريض، وأن زراعة المضخة القلبية هي العلاج النهائي لبعض المرضى، خاصة الذين لا تناسبهم زراعة القلب؛ لأنها تزيل عنهم الكثير من أعراض الفشل القلبي.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
04:47 PM

نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

كأول حالة من نوعها بالمنطقة لمريضة بالعقد السادس من العمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تمكن فريق طبي من قسم قسطرة القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من زراعة مضخة مساندة لعضلة القلب لمريضة بالعقد السادس من العمر كانت تعاني من جلطة قلبية حادة.

وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة قلبية، استخدم فيها جهاز مضخة قلبية كأول حالة من نوعها بالمنطقة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأجهزة المساندة لعضلة القلب يتفوق على باقي الأجهزة المشابهة؛ حيث يعمل بشكل يحافظ على الوظائف الحيوية لبقية أعضاء الجسم، ويمكن أن يبقى داخل جسم المريض لفترة زمنية تمتد لعدة سنوات حتى يتم إجراء زراعة قلب للمريض، وأن زراعة المضخة القلبية هي العلاج النهائي لبعض المرضى، خاصة الذين لا تناسبهم زراعة القلب؛ لأنها تزيل عنهم الكثير من أعراض الفشل القلبي.

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