زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%
ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها
أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.
جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.
زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-12
أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.
جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:20 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:49 PM
زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%
أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.
جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.