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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%

ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.

وزارة الصحة محافظة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%
سبق

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:20 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:49 PM

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات حفر الباطن بـ103%

ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن بنسبة 103%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.

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