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كأس الملك: بسداسية في شباك النهضة.. التعاون يعبر لدور الستة عشر

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون لدور الستة عشر من مسابقة كأس الملك، بعد فوزه على ضيفه "النهضة" بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بريدة.

فرض "التعاون" سيطرته على مجمل فترات اللقاء لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين.. افتتح نيلدو التسجيل لفريقه "التعاون" عند الدقيقة 19، وأضاف تاومبا الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حضر المهاجم الشاب المتألق عبدالفتاح آدم بالهدف الثالث للتعاون، وعند الدقيقة 43 أضاع النهضة ركلة جزاء، بعد ذلك تحصل التعاون على ركلة جزاء تقدم لها ساندرو وأحرز من خلالها رابع أهداف فريقه؛ لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق التعاوني حتى عاد تاومبا بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عند الدقيقة 70، واختتم هيلدون مهرجان الأهداف بالسادس الذي أحرزه بحلول الدقيقة 82؛ لتنتهي المواجهة بستة أهداف مقابل لا شيء

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كأس الملك: بسداسية في شباك النهضة.. التعاون يعبر لدور الستة عشر
سبق

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون لدور الستة عشر من مسابقة كأس الملك، بعد فوزه على ضيفه "النهضة" بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بريدة.

فرض "التعاون" سيطرته على مجمل فترات اللقاء لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين.. افتتح نيلدو التسجيل لفريقه "التعاون" عند الدقيقة 19، وأضاف تاومبا الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حضر المهاجم الشاب المتألق عبدالفتاح آدم بالهدف الثالث للتعاون، وعند الدقيقة 43 أضاع النهضة ركلة جزاء، بعد ذلك تحصل التعاون على ركلة جزاء تقدم لها ساندرو وأحرز من خلالها رابع أهداف فريقه؛ لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق التعاوني حتى عاد تاومبا بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عند الدقيقة 70، واختتم هيلدون مهرجان الأهداف بالسادس الذي أحرزه بحلول الدقيقة 82؛ لتنتهي المواجهة بستة أهداف مقابل لا شيء

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
06:27 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:11 AM

كأس الملك: بسداسية في شباك النهضة.. التعاون يعبر لدور الستة عشر

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
1,886

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون لدور الستة عشر من مسابقة كأس الملك، بعد فوزه على ضيفه "النهضة" بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بريدة.

فرض "التعاون" سيطرته على مجمل فترات اللقاء لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين.. افتتح نيلدو التسجيل لفريقه "التعاون" عند الدقيقة 19، وأضاف تاومبا الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حضر المهاجم الشاب المتألق عبدالفتاح آدم بالهدف الثالث للتعاون، وعند الدقيقة 43 أضاع النهضة ركلة جزاء، بعد ذلك تحصل التعاون على ركلة جزاء تقدم لها ساندرو وأحرز من خلالها رابع أهداف فريقه؛ لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق التعاوني حتى عاد تاومبا بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عند الدقيقة 70، واختتم هيلدون مهرجان الأهداف بالسادس الذي أحرزه بحلول الدقيقة 82؛ لتنتهي المواجهة بستة أهداف مقابل لا شيء

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