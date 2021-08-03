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"الزكاة والجمارك" تسجل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية

الرياض في المقدمة بـ125.110 صفقات تلتها محافظة جدة

سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 543 ألف صفقة عقارية، ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وذلك منذ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في الرابع من أكتوبر من العام الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد الصفقات العقارية المُسجَّلة بـ125.110 صفقات، تلتها محافظة جدة بـ55.680 صفقة، وسجلت مدينة بريدة 20.462 صفقة، ومنطقة مكة المكرمة 18.955 صفقة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 18.557 صفقة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين في قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

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"الزكاة والجمارك" تسجل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية
سبق

سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 543 ألف صفقة عقارية، ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وذلك منذ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في الرابع من أكتوبر من العام الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد الصفقات العقارية المُسجَّلة بـ125.110 صفقات، تلتها محافظة جدة بـ55.680 صفقة، وسجلت مدينة بريدة 20.462 صفقة، ومنطقة مكة المكرمة 18.955 صفقة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 18.557 صفقة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين في قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:07 PM

"الزكاة والجمارك" تسجل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية

الرياض في المقدمة بـ125.110 صفقات تلتها محافظة جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 543 ألف صفقة عقارية، ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وذلك منذ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في الرابع من أكتوبر من العام الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد الصفقات العقارية المُسجَّلة بـ125.110 صفقات، تلتها محافظة جدة بـ55.680 صفقة، وسجلت مدينة بريدة 20.462 صفقة، ومنطقة مكة المكرمة 18.955 صفقة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 18.557 صفقة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين في قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

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